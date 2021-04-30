ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2020 年，纳闽国际商业金融中心(纳闽 IBFC)继续吸引来自全球各 地 的金融服务公司︒2020 年上半年，纳闽获批执照申请数增加了 50% 以上，由此使在纳闽 IBFC 运营的持牌实体数增至 800 多家︒

在 11 月 13 日举行的第三届亚洲自保大会上，纳闽 FSA 局长 Danial Mah Abdullah 在欢迎辞中说道，"今年上半年纳闽获批执 照数有所 增加，我们很高兴能在新冠疫情的限制下继续实现增 长"︒

"尽管如此，我们仍对下半年的结果持谨慎态度，但同时坚信，我 们必将积极乐观地度过'新冠疫情影响下过山车般的一年'"，他 继续 说道︒

随后，他又补充道:"我们在纳闽 FSA 已经认识到新冠疫情形势︒ 除 采取安全预防措施外，我们还提供了监管救济，以纾缓市场运作 面 临的困境︒我们将继续支持市场主体，以期与其携手度过这一充 满 挑战的困难时期，以应对'新常态'︒为此，我们始终与各市场 主体 保持接洽︒"

Mah 表示，纳闽 IBFC 作为一 个离岸司法管辖区，在监管和市场参 与 方面采取比例原则，这种理念在充满变数和不确定性的时期是合 理 合适的，且将有助于整个辖区在未来的进步︒

鉴于纳闽国际金融中心(纳闽 IBFC)已被欧盟列入其司法管辖区 "白 名单"，其合规性亦为经济合作与发展组织所认可，再加上纳 闽 FSA 继续致力于遵守最高监管标准这一事实，Mah 相信，即使在 这 种前所未有的时期，全球金融服务业仍将继续积极看待纳闽 IBFC︒ 焦点 2020 年上半年执照申请记录 Datuk Danial Mah Abdullah， 纳闽 FSA 局长 12 "我们仍对下半 年的结 果持谨慎 态度，但同时 坚 信，我们必将积 极乐 观地度过' 新冠疫情影 响下 过山车般的 一 年'" 13 同时，纳闽 IBFC Inc.首席执行官 Farah Jaafar-Crossby 表示，"中介 机 构在不断寻找符合全球多边组织所定国际标准的安全港辖区，在 此背 景下，纳闽 IBFC 持牌实体数的增长无疑证实了其正是该等辖 区的理想 选择 ︒"

纳闽 IBFC 的保险业业绩持续增长，尤其是在再保险方面，其新颁发 了 11 个执照，其中 7 个颁发给自保实体，这进一步巩固了其在亚洲 自保 市场的主导优势︒

"自保业的规模确实在扩大，因为其承保保费总额已达 2.679 亿美 元， 占纳闽 IBFC 承保保费总额的 31.4%，其中来自国际市场的自保 保费占 自保业总额的 72.8%"，Mah 说道︒

.Mah 补充道:"这与纳闽 IBFC 作为区域批发风险中介中心的地位相 符︒ 事实上，2020 年上半年，纳闽再保险业承保保费总额的 64.5%来 自国 际市场︒"

"我们预计，随着我们通过创新将纳闽进一步发展为风险管理和再 保险 中心，这一比例还会上升︒例如，纳闽 IBFC 是亚洲唯一一个 拥有受保 护细胞公司(PCC)的辖区︒"Mah 表示︒

他还补充说，随着纳闽社区金融机构的继续发展，纳闽 IBFC 将有更 多 内部交易发生，这是一种自然的发展过程︒

"这对拥有 800 多家持牌实体(其中处于保险市场的为 220 家，占比近 30%)的司法管辖区而言是一种自然的发展过程︒随着我们作为金融中 心的地位日趋成熟，商业交互成为纳闽 IBFC 自然发展周期的一部分， 这使得充满活力的纳闽内部商业生态系统得以进一步加强，进而使所有 机构都可参与其中，"Mah 说︒

受新冠疫情影响，2020 年 ACC 会议选择以虚拟形式召开︒本次 ACC 由 纳闽 IBFC 和泛亚风险和保险管理协会(PARIMA)联合举 办︒今年， ACC 是 PARIMA 韧性周(PARIMA Resilience Week)活动 的一部分︒

2020 年 ACC 会议以"在新冠疫情背景下的灵活性"为主 题，旨在强调各 国政府︑企业和社区在应对疫情期间可能面 临的挑战及其所需具备的 灵活性︒

会议还讨论了如何寻找合适的风险管理以及再保险保障方法︒在这种 前所未有的时期，自我保险可能被误解为万灵药，而参保人实际上是 风险管理专业人士︑企业主︑企业领导人和顾问等︒

Originally Published by 03 March 2021

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.