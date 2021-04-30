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Malaysia: 步入正轨 - 2020 年，尽管受到疫情影响，纳闽 IBFC 还是在相关领域实现了较为显著 的增长。

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鉴于新冠疫情给世界经济造成的影响，各国际金融中心必须迅速作出 反应︒纳 闽国际商业金融中心(纳闽 IBFC)在面临挑战时表现出强 大的韧性，其不仅在关 键业务领域实现增长，还推动了金融服务业的数字化转型︒

2019 年，纳闽保险业收益实现稳步增长，盈利能力亦有所提高︒ 毛保费收益为 15 亿美元，其中 89%来自亚洲市场︒保险业盈利能 力增长了 43.7%，总盈利额 高达 1.905 亿美元，这主要得益于承保 业绩和成本管理的改善︒

2019 年成立 981 家新公司，尽管增速有所放缓，但仍在继续增长︒过去三年， 东南亚公司数继续呈现积极的增长态势，2019 年增长了 33.3%︒

纳闽 IBFC 位于马来西亚东部海岸(也称为婆罗洲海岸)的纳闽岛 上，地处亚太 中心区域︒得天独厚的地理优势使其成为亚洲企业持续 挖掘本土机遇的联通 枢纽︒

公司注册的积极趋势与纳闽信托公司数的增长相一致︒2019 年，纳闽 颁发了 5 个新执照，使其信托公司总数达到 61 家︒2020 年，纳闽 IBFC 继续吸引全球各 地的金融服务公司，目前有 超过 1.6 万家实体在纳闽运营︒

纳闽金融服务管理局(纳闽 FSA)局长 Datuk Danial Mah Abdullah 将 这一令人倍 受鼓舞的数字归因于今年上半年获批执照申请数增加了 50%︒ "今年上半年获批执照数有所增加，我们很高兴能在新冠疫情爆发的 限制下继 续实现增长︒"

尽管如此，我们仍对下半年的结果持谨慎态度，但同时坚信，我们必 将积极乐 观地度过"新冠疫情影响下过山车般的一年"︒

加强在亚洲自保市场的主导优势

纳闽 IBFC 的保险业业绩持续增长，尤其在再保险方面，其新颁发 了 11 个执照，其中 7 个颁发给自保实体︒

纳闽 FSA 局长说道，"自保业的规模确实在扩大，因为其承保保费 总额已达 2.679 亿美元，占纳闽 IBFC 承保保费总额的 31.4%，其中 来自国际市场的自保保费占自保业总额的 72.8%︒"

Mah 补充道:"这与纳闽 IBFC 作为区域批发风险中介中心的地位相 符︒事实上，2020 年上半年，纳闽再保险业承保保费总额的 64.5% 来自国际市场︒"

"我们预计，随着我们通过创新将纳闽进一步发展为风险管理和再 保险中心，这一比例还会上升︒例如，纳闽 IBFC 是亚洲唯一一个 拥有受保护细胞公司(PCC)的辖区︒"他补充道︒

纳闽 IBFC 首席执行官 Farah Jaafar-Crossby 表示，中介机构在不断 寻找符合全球多边组织所定国际标准的安全港辖区，在此背景下， 纳闽 IBFC 持牌实体数的增长无疑证实了其正是该等辖区的理想 选 择︒

纳闽 IBFC 保险业业绩持续增长，尤其在再保险方面，其新颁发了 11 个执照，其中 7 个颁发给自保实体，这进一步加强了其在亚洲自 保市场的主导优势"她表示︒

纳闽 IBFC 的保险 业 绩持续增长， 尤其在 再保险方 面，其新颁 发了 11 个执照

新冠疫情期间的救济措施

为应对新冠疫情对全球市场的冲击，纳闽监管机构推出一系列监管 救 济措施，旨在提供行政灵活性和财政支持，进而纾缓危机，并 尽量减 少对企业运作的影响︒

Mah 表示，纳闽 IBFC 作为一个中岸司法管辖区，在监管和市场参 与 方面采取比例原则，这种理念在充满变数和不确定性的时期是 合理合 适的，且将有助于整个辖区在未来的进步︒

纳闽国际商业金融中心及其金融服务和中介社区也集中资源帮助地 方 当局开展救济工作︒

纳闽 IBFC 的跨行业集团(由代表辖区内持牌实体的所有行业协会组 成)领导成立了一个联合基金，专注于为纳闽一线人员和其他需要 援 助的人提供救济︒

新冠疫情猖獗时期，纳闽 IBFC 表示，"纳闽 IBFC 社区对新冠疫情 的持续蔓延及其对社会经济的影响(尤其是对纳闽岛的影响)深感 关 切︒具体来说，其组建的资源库将用于为医院工作人员︑医疗保 健服务供应商以及岛上其他一线服务人员购买和分发个人防护装 备︒"

前述跨行业集团由纳闽金融服务管理局︑纳闽国际保险协会︑纳闽 银 行协会︑纳闽信托公司协会︑纳闽投资银行集团以及纳闽金融 科技协 会组成︒

纳闽 IBFC 还以家庭必需品的形式向受疫情影响的 B40 收入群体 和 靠日薪为生者以及学校和小型企业提供救济︒

Originally Published by 03 March 2021

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