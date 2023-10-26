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Singapore: 可变资本公司：在新加坡投资的关键结构

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VCC灵活性高且成本低，是本地经理和将基金设立在新加坡的外国经理的理想之选。

什么是VCC？

VCC是一种为管理投资基金设计的企业结构。它非常灵活，不仅适用于封闭式基金、开放式基金等多种基金类型，而且可适配传统投资、另类投资等各种资产与投资策略。

VCC既可用于新基金，也可用于重新设立的现有基金。

一个VCC可以只拥有一名股东或一项资产，也可拥有多名股东或多项资产。与单位信托等其他企业结构相比，VCC设立起来比较简便。此外，VCC的管理成本较低，这有助于减少投资者的成本并吸引对基金的投资。

VCC对于拥有广泛亚洲投资者基础或在亚洲投资的基金经理而言尤其具有吸引力。

2020年1月推出VCC时，政府出台了财政激励措施来鼓励投资者采用这种新结构。目前这些激励措施已延长至2025年1月15日。可变资本公司补助计划（VCCGS）下的激励措施包括针对部分费用的补助金，如法律费、税务顾问费、设立时的监管顾问费和咨询费。

得益于VCC的优势，其采用率正大幅增长。

为何要推出VCC？

VCC结构旨在吸引更多本地和外国基金经理在新加坡设立基金。新加坡的治理和经济局势稳定、监管环境宽松且企业税率较低，VCC正是依托于这种富有吸引力的营商环境。

新加坡是投资经理的一个关键目的地，尤其是在亚太地区的投资。基金经理和顾问在新加坡设立基金，并向新加坡境内外的投资者募集资金。

VCC推出后，新加坡进一步向卢森堡、爱尔兰、开曼群岛和毛里求斯等税务司法管辖区靠拢。

此外，新加坡与世界各国签订了100多项避免双重税收协定，这意味着新加坡外的大多数外国企业不必重复缴税。

新加坡原有的基金结构包括有限合伙企业、单位信托和私人有限公司，而VCC则为基金提供了极具吸引力的新企业实体结构选项。VCC结构有望在不久的将来扩展到新加坡的家族办公室。

VCC的吸引力——对基金经理的具体益处

灵活性更高且风险更低：VCC是一个法人实体，既可设立为单一的独立基金，也可设立为拥有众多子基金的伞型基金。所有子基金，包括其各自的资产和绩效，都相互分隔。由于分隔式子基金的资产和负债在法律上被分隔开来，因此有助于隔绝责任风险。

这种结构使基金更容易通过有针对性的子基金来满足不同投资者的需求。

成本效率和行政经济效益高：

VCC下的各子基金可共用同一董事会，并使用相同的托管人、管理人和其他服务提供商 能够将现有的兼容离岸基金重新设立到新加坡，在利用VCC优势的同时（取决于司法管辖区）保留原本特点，包括历史绩效 降低针对反洗钱规则等法规的合规成本。

VCC的精简性减轻了税务合规负担。符合条件的VCC可享受免税政策。相关资格门槛基于伞型层面计算，因此，子基金可以结合起来满足资格门槛。

获得VCCGS的丰厚补贴。

节省时间——设立起来快速简便是VCC的独特优势。从新加坡会计和企业管理局获得批准需要14（最简单的结构）到60天。

在保留对基金的整体责任的前提下，基金经理可将基金管理委托给新加坡境内的注册第三方。这使得基金经理可以专注于基金的发展。

基金经理能够将可观益处传递给投资者

符合条件的VCC可获得免税收入。

VCC的管理成本较低，可实现更低的投入和/或更高的回报。

VCC可使用其资本发放股息，相较只能用利润发放股息的公司，收入流更稳定。

易于管理，包括：

能够轻松提取，因为VCC可根据需要发行和赎回股份 VCC可选择不召开年度股东大会，有望吸引更多"放手型"投资者 匿名性，VCC的股东名册不公开（尽管可能会根据监管、监督和执法的要求向政府当局披露）。



因此，VCC可助您为基金吸纳投资。

总体而言，得益于VCC企业结构所具备的优势，新加坡基金管理的准入门槛已大幅降低。

VCC可以为您的基金所用吗？

VCC能为基金经理及其投资者带来诸多益处。如欲详细了解VCC如何为您的基金所用，请联系TMF新加坡办事处。

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Originally published 29 June 2023

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