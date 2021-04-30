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纳闽 IBFC 首席执行官 Farah Jaafar-Crossby 解释了自由贸易区如何应 对新冠疫情带来的剧变以及纳闽与亚洲其他地区有何不同，并阐述了她对 纳闽 2021 年的预期

纳闽之名源自"labuhan"一词或一个港口名，这并非偶然︒拥有绝 佳庇护条件的天然深港使纳闽早在 19 世纪便确立起战略海港的地 位︒有人甚至认为，纳闽是中国早期航海家︑探险家和外交家郑和 将军在其从中国到西方史诗般旅程中的必经之地︒他率领的舰队由 多达 400 艘舰船组成，可谓蔚为壮观!

从那时起，纳闽 IBFC 便以其批发金融中介中心的角色定位以及务 实的中岸主张持续吸引投资者和用户，同时在岸上设立高标准的 国 际监管体制，以为经商提供便利︒在这个透明化时代，一个规 范︑ 透明︑务实且以多样化产品和解决方案为特色的环境无疑大 受亚洲 企业欢迎︒

自成为商业金融中心起，纳闽已历经三十个春秋，其间我们共迎来 16000 多家注册公司，其中 800 多家为持牌实体，同时将服务范围 拓 展至除总部位于马来西亚的实体外，还与其他国际组织在银行︑ 租 赁︑资本市场︑保险︑再保险︑风险管理以及理财等领域实现合 作︒此外，纳闽也进一步巩固了其作为专营金融服务(如伊斯兰金 融︑数字化解决方案和自保)参与者首选中心的地位︒

在数字化时代保持领先

作为一个创新性︑前瞻性中介中心，纳闽已跟上数字化创新带来 的快速变化︒

与其他辖区不同，纳闽 IBFC 并不歧视数字化︒我们的理念是，数 字化首先是一种商业赋能手段或者说一个商业环节︒

这种开放式商业模式要求潜在持牌人遵守现行要求，同时需向监管 机构解释数字元素是如何在实体运营中发挥作用的︒

基于这种商业模式，现有纳闽授权实体仅需向纳闽金融服务管理 局提出申请并对其商业计划的变更作出说明，便可将任何创新性 金融服务(IFS)活动纳入其当前业务范围︒

纳闽已在亚洲范围内提供了最为广泛的架构和解决方案，这一点对 实现数字化运营颇有助益︒利用货币经纪︑信用代币︑私人基金管 理和受保护细胞公司等领域相应执照所赋予的架构，纳闽公司仅需 为其现有业务打造一个强大的数字化"包装"，便可进入数字化运 营 模式︒

这从字银行执照到保险技术︑机器人咨询︑数字交易所︑加密货币 交易平台︑电子支付系统和区块链代币等各方面为创新性金融服务 供应商的崛起提供了便利︒仅在 2019 年，纳闽就批准了 30 多个数 字 相关执照︒纳闽稳定的监管和法律框架以及有利于企业发展的 良好 环境成功吸引了这些企业︒

这种模式的关键在于，纳闽金融服务管理局是一个便利的一站式 监管机构，能够单独处理每个申请︒此外，纳闽辖区仅运作批发 金融市场，这无疑是一种巨大优势︒

"若想确保区域 内 不同地理位置 和收 入水平的人 群均可 获得金融 服务，首 先要为 新想法和创 新理 念的发展提供 适 当的监管基础设 施，并为无法享受 银行服务的广大人 群提供服务" Farah Jaafar-Crossby, 纳闽 IBFC 首席执行官

源自亚洲，服务亚洲，由亚洲人运营

纳闽的战略位置使其成为在亚洲开展业务的绝佳渠道︒但是，在谈 论该 区域时，如果我们仅关注其地理位置，而忽略其更深层次的金 融包容性，那就未免太可惜了︒

当驱车行驶在亚洲最繁忙的首都城市道路上时，你一定无法忽视那明 显 的贫富差距︒

在整个亚洲，有超过 10 亿人无法获得正规的金融服务，这使得他们只 能处于经济阶梯的最底层︒

若想确保区域内不同地理位置和收入水平的人群均可获得金融服务， 首 先要为新想法和创新理念的发展提供适当的监管基础设施，并为无 法享 受银行服务的广大人群提供服务︒我们相信纳闽 IBFC 定能通过 其执照 持有人发挥积极作用，以确保"所有船只均可屹立于亚洲潮 头"︒

有社会或道德意识的投资者的兴起，也推动了对与伊斯兰教法相符 架构 的需求︒纳闽是唯一一个通过综合法例来管理所有与伊斯兰教 法相符企 业的司法管辖区︒

实际上，纳闽所有可用执照︑架构和解决方案均可按伊斯兰教法运 作︒ 事实上，亚洲首个为与伊斯兰教法相符投资提供的机器人理财 (robo-advisory)服务，即是通过一家获得纳闽执照的实体提供的︒ 纳闽也是世界 上唯一一个提供创新性伊斯兰保险业务(一种内部再 保险解决方案)的司 法管辖区︒

同样，我们的运营模式对数字化和伊斯兰业务"包装"的支持对无法 享受 充分或周到银行服务的人群而言也具有重大意义︒我强烈建议纳 闽所有 现有和潜在持牌人考虑如何发挥其自身作用︒

全球化的蝴蝶效应

世界经济的联系日趋紧密，这使产生"蝴蝶效应"的可能性大为增 加︒ "蝴蝶效应"由麻省理工学院气象学教授 Edward Lorenz 在美 国科学促 进会第 39 次会议上首次提出，他认为"巴西的一只蝴蝶扇 动翅膀， 就可能在德克萨斯州引发一场龙卷风"︒

对纳闽而言，全球化的发展不失为一个有效契机，我们可以借此继续 向希望享有司法中立的国际企业和投资者敞开大门，同时保持健全和 稳定的监管环境︒

纳闽 IBFC 将继续以中岸模式努力实现市场稳定议程与全球业务增长 之 间的平衡︒毕竟，在现实生活中，正确的方向某种程度上总是处 于中间位置，你难道不同意这一点吗?

当驱车行驶在亚洲最繁忙的首都城市道路上时，你一定无法忽视那明 显的贫富差距︒

回首过往 30 年，我们也历经起伏︒没有你们的支持，我们不可能 取 得现在的成功，对此我们铭感于心︒未来，我们将继续立足亚 洲， 确保始终走在变革和创新的前沿，以为全球企业打造一个安全 港湾( 或"labuhan")，一个温暖家园︒

Originally Published by 03 March 2021

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