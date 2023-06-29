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Kazakhstan: Основные Изменения В Финансовом Законодательстве Казахстана За Январь - Май 2023 Года

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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ В КАЗАХСТАНЕ В ЯНВАРЕ – МАЕ 2023 ГОДА:

В начале 2023 года продолжился процесс внесения важных изменений в финансовое законодательство Казахстана.

Впервые в истории Казахстана был принят закон о цифровых активах, направленный на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Республике Казахстан. Кроме того, впервые в законодательство Казахстана были внесены изменения, согласно которым при неспособности удовлетворить требования кредитора (кредиторов) к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, применяются процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства.

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В этом выпуске:

Закон о цифровых активах

Закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан

Закон о цифровых активах

6 февраля 2023 года в Казахстане был принят Закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» (далее «Закон о цифровых активах»), который вступил в силу с 1 апреля 2023 года, за исключением пункта 4 статьи 8 Закона о цифровых активах. Закон о цифровых активах имеет огромное значение, так как устанавливает более жесткое регулирование добычи и оборота цифровых активов (включая криптовалюту) в Республике Казахстан. Принятие Закона о цифровых активах может существенным образом повлиять на развитие майнинга в стране, так как введение достаточно серьезных ограничений может привести к оттоку майнеров из Республики Казахстан. В то же время Закон о цифровых активах фактически легализует деятельность криптовалютных бирж, правда не на всей территории Республики Казахстан, а только на территории Международного финансового центра "Астана" («МФЦА»), при этом непонятно смогут ли участники рынка, не являющиеся участниками МФЦА, совершать операции на таких биржах и если да, в чем практическое значение такого разграничения.

Изменения, касающиеся майнинговой деятельности

Майнинговые пулы. С 1 апреля 2023 года цифровой майнинг должен осуществляться только через цифровые майнинговые пулы с использованием центра обработки данных цифрового майнинга 1 . Цифровой майнинговый пул-юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о цифровых активах, предоставляющее услугу объединения мощностей аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга цифровых майнеров, осуществляющее распределение между цифровыми майнерами цифровых активов, полученных в результате их совместной деятельности. Цифровой майнинговый пул распределяет между цифровыми майнерами цифровые активы, полученные в результате их совместной деятельности. Цифровой майнинговый пул ежемесячно предоставляет Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и налоговым органам сведения о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для целей их налогообложения 2 .

. Цифровой майнинговый пул-юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о цифровых активах, предоставляющее услугу объединения мощностей аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга цифровых майнеров, осуществляющее распределение между цифровыми майнерами цифровых активов, полученных в результате их совместной деятельности. Цифровой майнинговый пул распределяет между цифровыми майнерами цифровые активы, полученные в результате их совместной деятельности. Цифровой майнинговый пул ежемесячно предоставляет Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и налоговым органам сведения о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для целей их налогообложения . Иными словами, майнеры не смогут больше добывать криптовалюту «в одиночку», им придется делать это в составе некоей организации, которая будет обеспечивать и координировать их деятельность, по всей видимости, согласно своим правилам и взимая за это определенную плату, что может быть невыгодно большинству действующих майнеров.

Майнинговые пулы подледат обязательной аккредитации в Республике Казахстан, что возможно при соблюдении следующих обязательных условий: 1) физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории Республики Казахстан; 2) наличие акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности; 3) соответствие иным требованиям, определенным правилами аккредитации цифровых майнинговых пулов.

Лицензирование цифровых майнеров. C 1 апреля 2023 года вместо уведомления, которое подавалось об осуществлении майнинговой деятельности до введения нового регулирования, каждый майнер должен получить лицензию на осуществление деятельности по цифровому майнингу в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 3 .

. Лицензия по цифровому майнингу выдается сроком на три года по одному из двух подвидов:

I подвид – цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид – цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга4.

Цифровым манерам запрещается деятельность, не относящяяся к деятельности по цифровому майнингу, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением членства в саморегулируемой организации и Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан 5 .

. Деятельность цифровых майнеров могут осуществлять на территории Республики Казахстан индивидуальные предприниматели и юридические лица Республики Казахстан 6 . Таким образом, мы понимаем что деятельность в качестве цифровых майнеров физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на территории Республики Казахстан запрещена

. Таким образом, мы понимаем что деятельность в качестве цифровых майнеров физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на территории Республики Казахстан запрещена Требование об обязательной реализации цифровых активов, полученных в результате цифрового майнинга. В соответствии с Законом о цифровых активах, цифровые активы, полученные в результате цифрового майнинга, подлежат обязательной продаже через биржи цифровых активов, имеющие лицензию МФЦА с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года - в размере не менее пятидесяти процентов, с 1 января 2025 года – в размере не менее семидесяти пяти процентов в соответствии с правилами представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения 7

Таким образом, видимо в целях поддержки и развития казахстанского рынка криптовалют и казахстанских криптобирж, в отношении майнеров установлено серьезное ограничение способа продажи добытых цифровых активов – только на бирже МФЦА.

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Подготовкой обзора занимались: Марина Кахиани, партнер; Зарина Кабашова, юрист; Аида Алимжанова, младший юрист, GRATA International, Kazakhstan.

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Footnotes

1. Пункт 1 статьи 3 Закона о цифровых активах

2. Приказ и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года № 166/НҚ Об утверждении Правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для целей их налогообложения

3. Пункт 2 статьи 3 Закона о цифровых активах

4. Статья 9 Закона о цифровых активах

5. Пункт 6 статьи 8 Закона о цифровых активах

6. Пункт 5 статьи 8 Закона о цифровых активах

7. Пункт 4 статьи 8 Закона о цифровых активах

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