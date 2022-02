_Dans le dernier numéro de la revue Cyber & Conformité publiée par Legitech, Dr. Eric Perru, Associé, s'intéresse au fonctionnement, aux enjeux économiques, aux problématiques juridiques et aux risques d'un écosystème en pleine expansion : les NFT (non fungible tokens).

Depuis plusieurs mois, les NFT (non fungible tokens) ont véritablement envahi le paysage numérique mondial, en particulier celui du marché de l'art contemporain : artistes, plateformes, galeries, maisons de vente proposent des NFT. Les prix s'envolent, atteignant des records et les arnaques fleurissent. En mars 2021, un fichier JPEG de l'artiste Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, à savoir un collage numérique de plusieurs milliers d'images, intitulé Everydays: the First 5000 Days et mis à prix 100 dollars, a été adjugé 69,3 millions de dollars, un record qui a immédiatement placé ce graphiste à la troisième place des artistes vivants les plus chers

derrière Jeff Koons et David Hockney, ce dernier ne comprenant pas vraiment cet engouement pour ce type d'art, se demandant ce qui est acheté. (...)

L'intégralité de cet article est disponible dans le numéro 4 de la revue Cyber & Conformité, publiée par Legitech (abonnement nécessaire).

Cyber & Conformité - Numéro 4

