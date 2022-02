ARTICLE

Si bien es notable que las empresas aún no tienen acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en BTC, las transacciones con la criptodivisa, que recientemente alcanzó su máximo histórico , resultan tener una ventaja competitiva respecto al manejo de otros activos; los intercambios no estarán sujetos a ningún impuesto, ya sean ganancias de capital, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la renta, etc. Adicionalmente, el gobierno ofrece la facilidad de realizar pagos de contribuciones impositivas por medio de esta divisa.

