On regrettera néanmoins que l'actualisation de cette notion ne se soit pas étendue à l'ensemble du Code civil, et notamment à l'article 486 relatif à l'usufruit et à l'article 1718 relatif à la conservation de la chose prêtée.

Pour corriger cette notion complètement dépassée, le législateur monégasque a remplacé l'expression « en bon père de famille » par « avec tous les soins attendus » et « en bon parent », notions neutres et non genrées.

Pendant 3 ans, 12 000 textes ont été analysés afin de les actualiser et d'en retirer les dispositions obsolètes et inégalitaires . C'est notamment le cas du « délai de viduité » et de la notion de « bon père de famille ».

