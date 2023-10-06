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Казахстан ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики "Об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля" от 10 мая 2022 года.

Соглашением предусмотрен обмен информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Казахстаном и Турцией. Таможенные органы будут передавать всю информацию, которая указывается в таможенной декларации при экспорте продукции. В

частности: наименование отправителя и получателя товаров, количество, вес и стоимость товаров, базис поставки, страну происхождения товара, номер и дату сопроводительных документов, данные контракта и инвойса, вид и номер транспортного средства,

перемещающего товары и др. Обмену информации в соответствии с Соглашением будет предшествовать разработка технических условий и проведение пилотного проекта с участниками внешнеэкономической деятельности.

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