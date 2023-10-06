Казахстан ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики "Об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля" от 10 мая 2022 года.
Соглашением
предусмотрен
обмен
информацией
о товарах и
транспортных
средствах,
перемещаемых
между
Казахстаном
и Турцией.
Таможенные
органы
будут
передавать
всю
информацию,
которая
указывается
в
таможенной
декларации
при
экспорте
продукции.
В
частности: наименование отправителя и получателя товаров, количество, вес и стоимость товаров, базис поставки, страну происхождения товара, номер и дату сопроводительных документов, данные контракта и инвойса, вид и номер транспортного средства,
перемещающего товары и др. Обмену информации в соответствии с Соглашением будет предшествовать разработка технических условий и проведение пилотного проекта с участниками внешнеэкономической деятельности.
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