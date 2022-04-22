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С 19 апреля 2022 года до 15 июня 2022 года введены ограничения на экспорт пшеницы и муки из Казахстана.

Вывоз пшеницы и муки осуществляется строго в рамках утвержденных объёмов квот:

пшеница и меслин - 1 миллион тонн;

мука пшеничная и пшенично-ржаная – 300 тысяч тонн.

При этом к распределению квот на вывоз пшеницы допускаются только те заявители, которые реализовали оператору по зерновому рынку «НК Продкорпорация» не менее 10% заявленного к вывозу объёма по фиксированной цене.

О GRATAInternational

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового и таможенного права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая и таможенная команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой и таможенной службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.

Наши услуги

Представление и защита интересов в ходе налогового спора;

Консультирование по вопросам таможенного регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС;

Консультирование по вопросам классификации товаров;

Обжалование решений и действий таможенных органов в вышестоящих органах;

Обжалование решений и действий таможенных органов в судах Республики Казахстан;

Таможенный аудит внешнеэкономических и таможенных операций участников внешнеэкономической деятельности;

Сопровождение таможенных проверок.

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