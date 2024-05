Le 9 avril 2024, la Commission de l'environnement, de la nature et du bien-être animal du Parlement de Wallonie a adopté projet de décret modifiant divers décrets relatifs à l'environnement dont le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.



Cette réforme vise notamment à répondre aux objectifs suivants1 :

Renforcer la protection de l'environnement en Wallonie ;

Moderniser la gestion des permis ;

Mieux articuler obtention des permis et vécu des établissements.



Ce projet de décret s'inscrit dans la lignée des instruments juridiques suivants tendant à une meilleure protection environnementale : Fit for 55, Repower UE, les réglementations et les directives européennes portant sur un aspect spécifique environnemental, la Déclaration politique régionale 2019-2024, la Plan de relance de Wallonie ainsi que la Stratégie Wallonne de politique répressive environnementale2.



Le projet de décret précité peut se décliner sous trois grands axes :



1° Modernisation du régime de permis d'environnement



Outre l'adaptation de certains mécanismes, six nouveautés ont été introduites :

Instauration d'un permis d'environnement « continu » : le permis d'environnement sera désormais délivré avec pour seule limite de temps celle de la durée de l'exploitation de l'établissement (à l'exception de certains permis d'environnement 3 ) ;

) ; Actualisation obligatoire des conditions particulières du permis d'environnement, tous les 20 ans ;

Création d'un permis d'environnement coordonné 4 ;

; Introduction des notions de « monitoring environnemental » 5 ;

; Insertion de la possibilité pour les riverains de solliciter la mise en place d'un comité d'accompagnement ;

Ajout d'une mesure de police administrative supplémentaire visant à permettre l'octroi en urgence d'une autorisation d'exploiter pour des raisons impérieuses liées à l'intérêt général.

2° Transposition du Règlement n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts polluants6 (ci-après, « Règlement n°166/2006 »)



Le présent projet de décret contient notamment des dispositions visant à transposer le Règlement n°166/2006 et plus précisément à i) adapter le contenu des demandes de permis relatives aux établissements dits « Seveso » et à ii) permettre à l'autorité compétente d'adapter les conditions d'exploitation de ces établissements quant aux périmètres de protection du voisinage et quant aux documents requis pour assurer la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses7.



3° Introduction de dispositions modificatives concernant le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols et concernant le Livre Ier du Code de l'Environnement.



Il s'agit ici essentiellement d'établir un parallélisme entre les demandes d'actualisation des conditions d'exploitation et les demandes de permis d'environnement qui constituent des « projets » de catégories B ou C au sens de l'article D.29-1, §4, b et §5 du Livre 1er du Code de l'environnement8



Cette réforme du permis d'environnement a pour ambition d'offrir une meilleure protection de l'environnement9 et plus de prévisibilité et de sécurité juridique pour les entreprises.



A cet égard, rappelons en effet que l'article 50 actuel du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que « [s]ans préjudice de l'alinéa 2 et 1 des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans maximum », ce qui implique qu'une nouvelle autorisation doit être délivrée à l'échéance du permis.



Le passage à un permis continu semble par conséquent offrir une plus grande prévisibilité et sécurité juridique aux opérateurs économiques. Dès lors qu'il ne s'agira plus d'obtenir un nouveau permis, mais bien d'actualiser les conditions particulières du permis d'environnement tous les 20 ans.



Notons enfin que le projet de décret organise un régime transitoire pour les établissements couverts par un permis d'environnement délivré avant l'entrée en vigueur du décret en projet et dont le permis vient à échéance à cette date10. Ainsi, les permis pour lesquels le projet de décret ne prévoit pas expressément une durée de validité limitée se verront appliqués le nouveau régime.



