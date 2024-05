Leningen en obligaties met een profiel op het gebied van één of meer Environmental, Social en Governance (ESG) factoren hebben een grote vlucht genomen in de afgelopen jaren. Met de toename van vraag naar en aanbod van leningen en obligaties met ESG-kenmerken deed ook het fenomeen 'greenwashing' zijn intrede: het fenomeen dat een bij het financiële product betrokken partij zichzelf of diens financiële product duurzamer voordoet dan waar in werkelijkheid sprake van is.

In dit artikel worden de diverse kenmerken van duurzame leningen en obligaties en de mate van greenwashing waaraan financiële markten zijn blootgesteld besproken. Standpunten in de markt, van toezichthouders en van de Europese Commissie, worden benoemd aan de hand van recente ontwikkelingen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.