Op basis van het Nevele-arrest mogen de huidige windturbinebepalingen niet worden toegepast. Dit heeft invloed op het ontwikkelen van nieuwe projecten. Erwin Noordover advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij NewGround Law, ligt de gevolgen in onderstaande video toe.

Voor meer informatie over het webinar en bijdragen klik hier

Statkraft

In de ontwikkeling van energieparken wordt de rol van energiecoöperaties steeds belangrijker. Coöperaties hebben inzicht in lokale dynamiek en kennen de omgeving. Statkraft spant zich al meer dan 125 jaar in voor een schonere wereld, waarin alle energie hernieuwbaar is. Ze zijn in Europa de grootste producent van duurzame energie uit zon, wind en water. In maart 2022 nodigden zij Erwin Noordover uit als spreker in het webinar.

