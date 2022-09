Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben. De regie voor het verwezenlijken van deze warmtetransitie wordt met de wijkgerichte aanpak grotendeels bij de gemeenten neergelegd. Hoewel de warmtetransitie in de praktijk al in gang is gezet, blijkt dat onder meer het gebrek aan doorzettingsmacht een geslaagde transitie in de weg staat. De huidige wet- en regelgeving is niet toereikend om de warmtetransitie te laten slagen. Erwin Noordover en Rieneke Jager van NewGround Law gaan in hun artikel, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht in op de huidige- en de toekomstige wet- en regelgeving. Zij bespreken of het nieuwe wettelijke stelsel kan leiden tot een geslaagde warmtetransitie.

De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.



1. Inleiding

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven1 Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben.2 De regie daarvoor is grotendeels bij de decentrale overheden neergelegd. Een aantal stappen om de doelstelling te bereiken zijn inmiddels gezet. De Regionale Energiestrategie ("RES") is vastgesteld, waarin door verschillende energieregio's onder meer keuzes zijn gemaakt over de warmtebronnen die gebruikt kunnen worden om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen.3 Daarnaast moesten gemeenten voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Daarin is een eerste richting gegeven aan het aardgasvrij maken van de wijken.4 de gebouwde omgeving van het aardgas. Voor het verwezenlijken van de warmtetransitie wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd, waarvoor op Rijksniveau in 2018 het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken is opgezet. Onderdeel daarvan zijn de zogenoemde 'proeftuinen' voor aardgasvrije wijken. Hierin moet ervaring worden opgedaan met het afschakelen van het aardgas. 5 [...]

