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В настоящее время, на общественном обсуждении, находится проект 1 новых правил реализации расширенных обязательств производителей/импортеров 2 (далее – «Новые правила»), которые, предположительно, должны будут заменить действующие 3 (далее – «Действующие правила»).

Новые правила, по большей части, содержат правки сугубо редакционного характера, внесенные в целях приведения в соответствие с новым Экологическим кодексом. В этой связи, в представленном обзоре будут освещены только самые существенные изменения и дополнения.

Так, одним из таких изменений является предложение по исключению положений касательно специализированных организаций, с которыми оператор 4 должен заключить договор на оказание услуг по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, использованию и утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции/товаров и ее/их упаковки.

Другим значительным дополнением является внесение уточнения о том, что обязательства по уплате утилизационного платежа 5 будут распространяться только на продукцию/товары, ввезенную/ввезенные на территорию Казахстана из-за пределов ЕАЭС под таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» 6. В Действующих правилах такого уточнения касательно применимой таможенной процедуры нет.

Также, Новыми правилами 7 предлагается добавить положение, согласно которому, при подаче заявки на внесение утилизационного платежа, производители/импортеры кабельно-проводниковой продукции должны будут дополнительно предоставить счет-фактуру/инвойс 8 и сертификаты соответствия на серийное производство кабельно-проводниковой продукции 9.

Помимо прочего, Новыми правилами 10 рассматривается внесение изменений и дополнений в список документов, прилагаемых к заявке для последующего внесения утилизационного платежа в отношении ввезенных в Казахстан автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

В частности, если такие товары будут ввозиться из стран ЕАЭС, импортеры должны будут предоставить следующие документы:

талон о прохождении государственного контроля;

паспорт транспортного средства 11 /самоходной машины;

/самоходной машины; свидетельство безопасности конструкции транспортного средства 12 /сертификат соответствия самоходной сельскохозяйственной техники;

/сертификат соответствия самоходной сельскохозяйственной техники; приемо-сдаточный акт (при наличии);

транспортная накладная/международная транспортная накладная CMR (при наличии).

При этом, согласно Действующим правилам 13, импортеры вправе предоставить любой из вышеуказанных документов на выбор.

Если же автотранспортные средства или самоходная сельскохозяйственная техника будут ввозиться из других стран, импортеры, помимо вышеперечисленных документов, должны будут предоставить таможенную декларацию, подтверждающую ввоз таких товаров под таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» 14. В настоящее время, согласно Действующим правилам 15, список необходимых документов для импорта из таких стран ограничен таможенными декларациями.

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Footnotes

1 https://bestprofi.com/document/2604944828?0

2 Согласно пункту 1 статьи 386 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее – «Экологический кодекс»), под расширенными обязательствами производителей/импортеров понимаются обязательства по сбору, транспортировке, подготовке к повторному использованию, сортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и/или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции/товаров, внесенных в перечень, утвержденный Приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 695 «Об утверждении перечня продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)».

3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 28 «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)».

4 Согласно подпункту 8 пункта 2 Новых правил, под оператором понимается определяемое решением Правительства Республики Казахстан юридическое лицо, осуществляющее организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и/или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции/товаров и ее/их упаковки.

5 Согласно подпункту 2 пункта 2 Новых правил, под утилизационным платежом понимается плата оператору, осуществляемая производителем/импортером за организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, переработки, обезвреживания и/или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции/товаров и ее/их упаковки.

6 Пункт 17 Новых правил.

7 Пункт 19 Новых правил.

8 Если счет-фактура/инвойс составлена/составлен на иностранном языке, необходимо также приложить ее/его нотариально заверенный перевод.

9 При условии, что такая продукция является экологически безопасной (негорючей и/или с пониженной пожароопасностью и малым дымо- и газовыделением) и ее отходы являются перерабатываемыми на территории Казахстана.

10 Подпункт 3 пункта 28 Новых правил.

11 Свидетельство о регистрации, выпущенное страной ЕАЭС.

12 Одобрение типа транспортного средства.

13 Подпункт 3 пункта 27 Действующих правил.

14 Подпункт 2 пункта 28 Новых правил.

15 Подпункт 2 пункта 27 Действующих правил.

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