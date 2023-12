ARTICLE

Med direktivet, trædende i kraft blot 20 dage efter den officielle offentliggørelse den 20. september 2023, og med en deadline for omsætning til national lovgivning sat til den 11. oktober 2025, er det en presserende tidsplan for kommunerne. Det anbefales, at kommunerne starter med at gennemgå deres nuværende bygningsmasse, identificerer potentielle bygninger til renovering og sikrer, at kommende projekter overholder de nye regler.

Med muligheden for betydelig EU-finansiering til bygningsrenovering vil kommunerne således have en oplagt mulighed for at finansiere deres renoveringsprojekter og sikre, at deres bygninger er bæredygtige og energieffektive.

