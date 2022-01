ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Switzerland / January 20, 2022

Extension of COVID-19-measures, reduction of duration of certificates, isolations, and quarantines

The Swiss Federal Government decided on January 19, 2022, to extend the current COVID-19-measures, such as the 2Gplus rule for certain indoor areas of restaurants and bars, cultural and leisure facilities, and events, until March 31, 2022. The Home-Office obligation has been temporarily extended until February 28, 2022.

The Federal Government also decided to reduce the validity period of Covid-19-certificates for vaccinated and recovered persons from 365 to 270 days as of January 31, 2022. The duration of isolation and quarantine was already reduced on January 12, 2022 from ten to five days. To end an isolation, the affected people must be symptom-free for 48 hours.

Schweiz / 20. Januar 2022

Verlängerung der Covid-19-Massnahmen, Kürzung der Dauer von Zertifikaten, Isolationen und Quarantänen

Die schweizerische Bundesregierung hat am 19. Januar 2022 entschieden, die geltenden Covid-19-Massnahmen wie die 2Gplus-Regel für gewisse Innenräume von Restaurants und Bars, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Veranstaltungen bis zum 31. März 2022 zu verlängern. Die Home-Office-Pflicht wurde vorübergehend bis zum 28. Februar 2022 verlängert.

Die Bundesregierung hat ebenfalls beschlossen, die Gültigkeitsdauer von Covid-19-Zertifikaten für geimpfte und genesene Personen ab dem 31. Januar 2022 von 365 auf 270 Tage zu kürzen. Die Dauer der Isolation und Quarantäne wurden bereits am 12. Januar 2022 von zehn auf fünf Tage gekürzt. Um eine Isolation beenden zu können, müssen die betroffenen Personen für 48 Stunden ohne Symptome sein.

Malaysia / January 20, 2022

Foreign sourced income to remain tax-exempt until 2026

In November 2021, the Malaysian Department of Finance had proposed that foreign-sourced income would be subject to Malaysian taxation from 1 January 2022. However, as of 30 December 2021, it was decided that this should not be implemented, but that foreign-sourced income of individuals should remain tax-exempt until 2026 under certain conditions.

This regulation is a great relief for all taxpayers who are considered "residents" in Malaysia. For this group of persons, foreign income that is not remitted to Malaysia is not subject to taxation until 2026. For example, if an expatriate in Malaysia receives part of his salary from the Malaysian company and still receives part of the salary from abroad and does not remit this part to Malaysia, this part will remain tax-exempt.

Accordingly, this can be considered for the optimization of the remuneration packages for expats, taking into account that the maximum tax rate in Malaysia in 2022 is 28%.

Malaysia / 20. Januar 2022

Bis 2026 bleibt ausländisches Einkommen steuerbefreit

Im November 2021 hatte das malaysische Finanzdepartment vorgeschlagen, dass das ausländische Einkommen ab dem 1. Januar 2022 der malaysischen Besteuerung unterworfen werden soll. Per 30. Dezember 2021 wurde jedoch entschieden, dass dies nicht umgesetzt werden soll, sondern das ausländische Einkommen von natürlichen Personen unter bestimmten Bedingungen bis 2026 steuerbefreit bleiben soll.

Diese Regelung ist eine grosse Erleichterung für alle Steuerpflichtige, welche in Malaysia als «resident» gelten. Für diese Personengruppe gilt nun bis 2026, dass ausländisches Einkommen, welches nicht nach Malaysia überwiesen wird, nicht der Besteuerung unterliegt. Sollte ein Expat in Malaysia bspw. einen Teil seines Lohnes von der malaysischen Gesellschaft erhalten und einen Teil des Lohnes noch vom Ausland erhalten und er diesen Teil nicht nach Malaysia überweisen, bleibt dieser Anteil steuerbefreit.

Dementsprechend kann dies für die Optimierung der Vergütungspakete für Expatriates entsprechend miteinfliessen, unter Berücksichtigung, dass der Maximal-Steuersatz in Malaysia in 2022 bei 28% liegt.

Abu Dhabi / January 20, 2022

New Personal Status Law for Expatriates

A breakthrough in Abu Dhabi's history is the recently enacted personal status law for non-Muslim expatriates living and working in Abu Dhabi. They can now, for example, freely draft marriage contracts, custody arrangements, and wills, or declare the law of origin as applicable (previously also possible). The new law also allows expatriates civil marriage, unilateral divorce actions, joint custody, and gender equality when testifying in court.

The aim is to enable the numerous expatriates and other foreigners living in Abu Dhabi to settle their family disputes in a "modern" civil law framework while decoupling the applicability of sharia law. In this way, Abu Dhabi wants to make its own economic location more attractive and avoid the expensive proceedings in which the law of origin must be applied. Currently, civil courts for family law matters already exist for non-Muslims in both Arabic and English.

Abu Dhabi / 20. Januar 2022

Neues Personenstandsgesetz für Expatriates

Ein Durchbruch in der Geschichte von Abu Dhabi ist das kürzlich in Kraft getretene Personenstandgesetz für nicht muslimische Expatriates, die in Abu Dhabi wohnen und arbeiten. Sie können nun beispielsweise Eheverträge, Sorgerechtsregelungen sowie Testamente frei gestalten oder das Herkunftsrecht für anwendbar erklären (bisher auch möglich). Das neue Gesetz ermöglicht den Expats auch die standesamtliche Eheschliessung, die einseitige Scheidungsklage, das gemeinsame Sorgerecht sowie die Gleichstellung der Geschlechter bei einer Zeugenaussage vor Gericht.

Das Ziel ist es, dass die zahlreichen Expatriates und weiteren Ausländern, die in Abu Dhabi leben, ihre familiären Streitigkeiten in einem «modernen» zivilrechtlichen Rahmen unter Abkoppelung der Anwendbarkeit des Scharia-Rechts beilegen können. Dadurch möchte Abu Dhabi den eigenen Wirtschaftsstandort attraktiver machen sowie die teuren Verfahren vermeiden, in denen das Herkunftsrecht zwingend anzuwenden ist. Aktuell bestehen bereits Zivilgerichte für Angelegenheiten des Familienrechts für Nicht-Muslime sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch.

January 20, 2022

Global Mobility Trends 2022: International assignment – during and after the pandemic

In a recent study, KPMG highlights the changes in terms of international assignments during the pandemic. Unsurprisingly, 66% of the companies report that "remote work" has increased (a lot). Due to travel restrictions and new work technologies, the proportion of Business Travelers has decreased in 86% of the surveyed companies over the same period.

Furthermore, short- and long-term assignments were also down significantly. Only very few companies reported a moderate increase in their international assignments. The vast majority of companies surveyed assume that both international assignments and business trips will be replaced by "remote work", global responsibilities and project-based postings in the future.

This shows once again that Global Mobility has undergone a significant transformation in the last 2 years, which has changed and will continue to change international employee assignments in the long term. Global Mobility departments are, therefore, well advised to align their competencies, policies and processes with the new business requirements.

20. Januar 2022

Global Mobility Trends 2022: Entwicklung von Entsendungsforen – Während und nach der Pandemie

In einer aktuellen Studie zeigt KPMG die Veränderungen in Bezug auf Entsendungsformen während der Pandemie auf. Wenig überraschend berichten 66% der befragten Unternehmen, dass «Remote Work» (stark) gestiegen ist. Aufgrund der Reiserestriktionen und neuen Arbeitstechnologien ist der Anteil der Business Traveller im gleichen Zeitraum bei 86% der Unternehmen (stark) gesunken.

Ferner waren auch Kurz- und Langzeitentsendungen deutlich rückläufig. Nur sehr wenige Unternehmen berichteten hier über eine moderate Zunahme ihrer Entsendungen. Die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen geht davon aus, dass sowohl Entsendungen als auch Geschäftsreisen in Zukunft von «Remote Work», globalen Verantwortlichkeiten und projektbasierten Entsendungen abgelöst werden.

Hier zeigt sich einmal mehr, dass Global Mobility in den letzten 2 Jahren einem deutlichen Wandeln unterworfen war, der internationale Mitarbeitereinsätze nachhaltig verändert hat und weiterhin verändern wird. Global Mobility Abteilungen sind daher gut beraten, ihre Kompetenzen, Richtlinien und Prozesse an den neuen Geschäftsanforderungen auszurichten.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.