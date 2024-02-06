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关于“全球薪酬科技”，我们曾听闻业界谈及其许多优点。随着云端技术和解决方案的日新月异，全球薪酬科技也在近年来取得了显著的进步。但归根结底，科技并非无所不能。

薪酬管理成本真的在下降吗？一个类型的薪酬管理模式是否适合所有企业？全球报告真的如此简易？仅仅依靠科技是否能提供服务？

TMF Group全球人力资源与薪酬管理营运总监撰写的这篇文章将为您解析以上疑问和其他六个迷思。

我们身处一个需要依靠人力来经营的环境，而科技很大程度上也需要依赖人力来做出周全且及时的决策，并且准确地录入数据。



因此，我们整理了关于薪酬科技的十大迷思——剖析我们从竞争者、科技提供商，以及客户口中听闻的错误观念、不准确的评论或不着边际的观点。 Mark Kimberling,全球人力资源与薪酬管理营运总监

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