ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标展开分析。我们的分析涵盖三个核心企业管理领域，并最终对每个司法管辖区进行了总体复杂性评分。

本文重点探讨三个关键业务领域中的最后一个领域：人力资源与薪酬管理。我们将深入解读本年度 《全球商业复杂性指数》（GBCI）中的结论，并倾听全球实体管理专家的见解。

渐进式福利的小幅变动

所有长期雇员享有的最高法定福利在全球是一致的。超过90%的司法管辖区规定了最低工资和带薪休假，而带薪产假和带薪病假自2020年以来同比一直保持高位。随着最低工资和带薪休假等核心福利已被大众普遍接受 ，因此未必会像其他领域那样增加复杂性，但企业仍然需要了解政策差异并适应每项政策。

2020年以来，遣散费/裁员费作为一项法律要求稳步上升，从2020年的84%增加到2023年的88%。面对近年来的新冠疫情和全球通胀危机等挑战，司法管辖区一直在为面临裁员风险的雇员提供更多支持。例如在葡萄牙，雇员现在有资格获得更高的裁员补偿。一方面增加了雇员的保障，但另一方面也增加了雇主的财务承诺。

"政府、雇主联合会和工会之间签署了一项收入协议，预计将集体解雇和长期雇员个人被裁的补偿金从每年12天工资增加到14天工资。" ——TMF Group葡萄牙办事处专家

住房和社会保障缴款等渐进式福利也越来越普遍。2020年，有13%的司法管辖区出台了相关法律规定，而2023年已增加到23%。对于必须满足这些不断增长或更加多样化的需求的企业来说，这可能相当复杂。

育儿津贴也已成为越来越普遍的要求，从2020年的16%增加到今年的29%。这些不断更新的渐进式福利反映了政府对支持和保护雇员利益的日益关注。然而，雇主的成本和复杂性可以通过使

"社会立法在不断发展，不同部门的联合委员会采用不同规则，包括复杂的假期工资、加班费、福利计算和具体的报告义务。" ——TMF Group比利时办事处专家

工作环境更具吸引力和留住人才而得到平衡。

南美地区对雇员采取进一步保护措施

南美地区的司法管辖区在规定永久雇员的福利方面最为一致。

南美地区司法管辖区的某些福利已经融入了职场文化。比如，80%的司法管辖区都设置了第13个月工资或奖金。由于这种福利的存在，外国企业进入一些司法管辖区可能更复杂。不过这些福利已经融入了当地的职场文化，所以一般来说是稳定且易于规划的。

"在开始经营之前，必须获得良好的理解或建议，以符合所有雇主要求。" ——TMF Group危地马拉办事处专家

提高全球对报告的关注度和透明度

自2020年以来，除了全球福利有所增加外，报告要求也在同步增加，目的在于提高企业内部的透明度和平等性。

报告要求中增幅最大的是雇员人口统计数据——从2020年的28%增长到2023年的49%。针对性别收入差距或残疾人等因素的报告要求也有所增加。2020年，9%的司法管辖区强制增加了这些报告要求，2023年这一比例上升到23%。这些增长表明人们越来越关注多样性、平等性和包容性（DE&I），政府也在不断采取措施确保雇主能够承担责任建立起一支代表全社会的劳动力队伍。

这种对雇员平等的关注对雇员是有利的，但对于面临额外报告负担的企业来说是一项耗时的任务。然而，如此做法通常符合企业利益：越来越多的企业发现需求建议书（RFP）要求提供有关DE&I承诺的信息，因此，尽管报告具有一定复杂性，但有利于企业保持领先地位和竞争力，也有助于实现更加公平的社会。

"与许多其他司法管辖区相比，我们在职场平等方面表现良好，在残疾人和妇女权益以及环境和社会责任方面做了很多实事。我们目前所处的环境是保护性的，因此环境、社会和企业治理（ESG）显然十分重要。" ——TMF Group法国办事处专家

雇员权益与支持逐年增加

终止雇佣方面也反映出政府对雇员权利的日益关注。从2020年开始，当雇员面临裁员或解雇时，政府为其提供更为强大的保护。

如今，几乎一半（47%）的司法管辖区要求企业在终止雇佣关系时必须至少提前一个月通知表现欠佳的雇员，而2020年这一比例仅为39%。现在解雇表现欠佳的雇员时还需考虑更多因素。比如2020年，只有38%的司法管辖区认为资历是导致表现欠佳的雇员被裁的一个因素，而2023年这一比例增长到49%。

无故解雇雇员的难度逐渐增加。2020年，29%的司法管辖区允许无故解雇雇员，2023年下降至23%。这一趋势尤其受到北美地区的推动。2020年，北美地区64%的司法管辖区可无故解雇雇员 ，2023年下降到36%。

政府不断加强对雇员的保护力度，但是这对企业来说既费时又费钱，极具挑战性。从另一方面看，这种趋势有助于提高雇员的满意度，从而改善雇员保留率。随着企业在全球范围内面临技能短缺的危机，让雇员开心比以往任何时候都更加重要。

"南非的劳动法强调保护雇员权利和促进工作场所的公平性。《公平就业法》新增了其他合规要求，增加了雇员相关争议的风险。" ——TMF Group南非办事处专家

例如，在新西兰，由于移民检查和程序的原因，吸引和留住国际人才可能更具挑战性。雇主需要为移民雇员提交特定的文件，因此为雇主增加了复杂性；但对于雇员来说，其能够更容易地申请永久居留权，获得更充分的保护和保障。所以总体来看，新西兰对外国雇员仍然具有吸引力。

雇员支持固然会产生复杂性，但改善福利可以帮助企业应对资源短缺和人才保留的挑战。充分支持和保护雇员可以打造更快乐、更健康的雇员队伍，从而使企业更加高效和成功。

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

探索GBCI排名、分析和全球趋势，助您洞悉企业合规的重重复杂性—— 点击此处，下载完整报告。

欲了解更多您所在司法管辖区的商业复杂性驱动因素，欢迎浏览我们的复杂性见解导航。

Originally published 17 August 2023

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.