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На сегодняшний день динамика и масштаб миграционных процессов в Казахстане одно из важных составляющих экономического развития страны, при этом в данном аспекте остается актуальной миграция с целью осуществления трудовой деятельности.

Согласно демографической статистике миграции населения Республики Казахстан за 2022 год, прибывшие в страну за этот год составило 17 293 человек, из которых основной миграционный обмен страны происходил с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,9%.1

Большая доля прибывших в Казахстан составили россияне, а именно в связи с геополитической ситуацией в сентябре 2022 года в Казахстан въехало порядка 98 тысяч россиян, а число выехавших составляет 64.2 тысячи. За 1 квартал 2023 года число прибывших составило 3 880 человек, выехавших 1 733 человека 2. Исходя из вышеуказанных данных, можно предположить, что оставшееся часть въехавших граждан Российской Федерации (более 30 000 человек) была трудоустроена в РК.

При этом, по состоянию на 1 апреля 2023 года согласно разрешениям местных исполнительных органов на территории Республики осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан

ТРУДОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения между работодателем и работником на территории Республики Казахстан, является Трудовой кодекс. В соответствии со статьей 26 Трудового кодекса РК, не допускается заключение трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, до получения работодателем разрешения местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы либо до получения иностранным работником справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства или разрешения трудовому иммигранту, выданных в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения, или без соблюдения ограничений или изъятий, установленных законами Республики Казахстан.

Получение разрешение трудовому иммигранту

Разрешение трудовому иммигранту выдается в случае его трудовой деятельности у физического лица. Выдается и продлевается такое разрешение через обращение в некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» посредством подачи необходимого пакета документов.

Местный исполнительный орган выдает разрешения в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения территориально, по регионам страны.

Получение справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства

Справка о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства выдается уполномоченным органом по вопросам занятости населения, иностранцу или лицу без гражданства, соответствующему требованиям квалификации и уровню образования, для самостоятельного трудоустройства в Республике Казахстан по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности).

Иностранному гражданину для получения данной справки, требуется подача заявления. Заявление и необходимые документы подаются через сайты электронного правительства: www.egov.kz, www. elicense.kz.

Получение разрешения работодателем на привлечение иностранной рабочей силы

Для получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы работодатель либо уполномоченное им лицо должен обратиться в местный исполнительный орган по месту осуществления трудовой деятельности иностранной рабочей силы с заявлением и с приложенными к нему необходимыми документами. Привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане допускается только в рамках квоты. Правительство устанавливает количество иностранных работников, привлекаемых для трудовой деятельности в Казахстане каждый год. Таким образом, работодателям необходимо заблаговременно подавать заявки на квоту в предстоящем году.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ

Важно отметить, что иностранные граждане также могут получить документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание в РК - это вид на жительство. За счет чего могут осуществлять трудовую деятельность без получения каких-либо разрешений. Для получения вида на жительство необходимо получить разрешение на постоянное проживание. Разрешение выдается в территориальных департаментах полиции. Основное требование, которое предъявляется к прибывающим в РК и желающим получить вид на жительство, является доказательство их платежеспособности.

Для получения ВНЖ необходимо лично предоставить все документы в уполномоченный государственный орган и получить разрешения на постоянное проживание.

Исходя из указанной информации, трудовая миграция в РК достаточно трудоемкий процесс. При этом важно отметить, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор), ратифицированному РК, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Также, согласно Договору, граждане государства-члена, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого государства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда.

Можно предположить, что мигранты из близлежащих стран, в том числе из РФ, имея законодательные послабления в области трудовой миграции в Казахстан, свободно трудоустраиваются, практически на одном уровне с гражданами РК, таким образом, создавая здоровую конкуренцию кадровому рынку в стране.

Трудовая миграция играет немаловажную роль в глобальном экономическом развитии для Республики Казахстан. Особого внимания и регулирования требуют вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства. Соблюдение трудового законодательства является неотъемлемой частью успешной миграции, и мигранты должны быть информированы о правилах и требованиях, учитывая их статус и занятость.

Footnotes

1. https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6352/?sphrase_id=109515

2. https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6353/

3. https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/546089?lang=ru&ysclid=lj2s05fx9v70369

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