CONVINUS Global Mobility Alert - Week 20.2024

NEWS UPDATE MAY 16,2024

Czech Republic: Labor market testing process to be relaxed for employee card applicants

Tschechische Republik: Lockerung des Arbeitsmarkttests für Bewerber um eine Arbeitnehmerkarte

As of July 1, 2024, a labor market test will no longer be required for employee card applicants.

Vacancies will still need to be posted on the government's online platform, but sponsors and applicants will no longer have to wait 10 to 30 days (depending on factors such as the nature of the job and the employee's experience level) before they can proceed to the next stage of the Employee Card application process.

These changes are intended to expedite the hiring of foreign talent and ensure that employers can address potential internal labor shortages more quickly.

Ab dem 1. Juli 2024 wird für Bewerber um eine Mitarbeiterkarte (employee card) kein Arbeitsmarkttest mehr erforderlich sein.

Offene Stellen müssen zwar nach wie vor auf der Online-Plattform der Regierung veröffentlicht werden, aber Sponsoren und Bewerber müssen nicht mehr 10 bis 30 Tage warten (abhängig von Faktoren wie der Art der Stelle und dem Erfahrungsniveau des Mitarbeiters), bevor sie die nächste Stufe des Antragsverfahrens für die Mitarbeiterkarte durchlaufen können.

Diese Änderungen sollen die Einstellung ausländischer Talente beschleunigen und sicherstellen, dass Arbeitgeber mögliche interne Arbeitskräfteengpässe schneller beheben können

Estonia: New EU Blue Card rules come into force

Estland: Neue EU-Blue-Card-Regeln wurden in Kraft gesetzt

Estonia has recently relaxed the regulations for the EU Blue Card.

The most important changes to this relaxation include:

New opportunities to gain work experience

Shortening the mandatory duration of employment contracts

Relaxed rules on changing employers and

Relaxed rules on unemployment.

These reforms are part of Estonia's measures to meet the requirements of the EU Blue Card Directive 2021.

Estland hat die kürzlich die Vorschriften für die Blaue Karte EU gelockert.

Zu den wichtigsten Änderungen dieser Lockerungen gehören:

Neue Möglichkeiten zur Erlangung von Berufserfahrung

Verkürzung der obligatorischen Dauer von Arbeitsverträgen

Gelockerte Regeln für den Wechsel des Arbeitgebers und

Gelockerte Vorschriften zur Arbeitslosigkeit.

Diese Reformen sind Teil der Massnahmen, mit denen Estland die Anforderungen der EU-Richtlinie über die Blaue Karte 2021 erfüllt.

Guyana: The accelerated procedure for applying for work permits for employees of oil and gas companies has been abolished

Guyana: Das beschleunigte Verfahren für die Beantragung von Arbeitsgenehmigungen für die Mitarbeiter von Öl- und Gasunternehmen wurde abgeschafft

Since the Government of Guyana now processes work permits for employees of oil and gas companies within 14 working days, the previous expedited «Right to Work List» process, which ensured processing within 10 working days, is no longer available.

Under the «Right to Work List» process, a list of foreign nationals whose jobs were urgent was submitted to the Home Office.

Da die Regierung Guyanas die Arbeitsgenehmigungen der Mitarbeiter von Öl- und Gasunternehmen nun innerhalb von 14 Arbeitstagen bearbeitet, ist das frühere beschleunigte Verfahren der "Right to Work List", das eine Bearbeitung innerhalb von 10 Arbeitstagen gewährleistete, nicht mehr verfügbar.

Bei dem Verfahren der "Right to Work List" wurde dem Innenministerium eine Liste von Ausländern vorgelegt, deren Arbeitseinsätze dringlich waren.

CONVINUS Global Mobility Alert - Week 20.2024

