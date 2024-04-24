GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд в формате "Вопрос-ответ", где собраны главные правовые инсайты и лайфхаки по ведению бизнеса в странах-присутствия GRATA International.

В рамках GILS ведущие юристы-практики готовят обзор законодательной базы в различных правовых направлениях в соответствующих юрисдикциях.

Первое издание GILS посвящено трудовому праву и охватывает ключевые вопросы трудового законодательства в 16 странах: Армения, Беларусь, Китай, Азербайджан, Кипр, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Турция, Туркменистан, Таджикистан, ОАЭ, Узбекистан и Украина.

В этом издании GILS вы узнаете о проблемах, с которыми работодатели сталкиваются в каждой из юрисдикций: работники и их права на отпуск, расторжение трудового договора, вопросы защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни сотрудников, судебная практика и процедуры, разрешения на работу для иностранных сотрудников и налоговые вопросы.

GRATA International оказывает полный спектр услуг в области трудового права, включая консультирование по актуальным вопросам трудового законодательства, разработку трудовых договоров и политик, сопровождение кадрового делопроизводства, сложных увольнений, HR-аудит и т.д.

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