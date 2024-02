ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Short News Febuary 1, 2024

Bahrain: Increase in the minimum quota for the recruitment of local disabled employees for public and private companies

Public and private companies with 50 or more employees will soon be required to ensure that 4% of their workforce consists of Bahraini nationals with disabilities, up from 2% previously. Following the Shura Council's recent approval of the proposed law, the Ministry of Labour is currently transforming the proposal into an official decree law and is expected to issue further guidance on the law (including possible penalties for non-compliance) in the near future.

In light of this imminent change in policy, employers will soon need to revise their hiring practices to ensure they meet the new targets.

Denmark: Abolition of the current obligation for companies to maintain a Danish bank account is planned

The Danish government has proposed to abolish the requirement for companies authorised to employ foreign nationals to hold a bank account in Denmark. This applies to permits under the fast-track salary cap programme, for researchers, for training and for short-term permits. The proposal also provides for a relaxation of the rule for non-certified companies, which still require a bank account and must set it up within 180 days (instead of the previous 90 days). The proposed changes are due to come into force on 1 July 2024 if the government passes the bill in February.

We will inform you about the developments, and as soon as the law has definitely entered into force, in our later alerts.

Thailand: Extension of the list of industries for obtaining a long-term residence visa

The Thai government has added the category of "Highly Skilled Professionals" to the list of industries in which skilled workers can apply for a long-term residence visa.

Key industries now include transportation and logistics, automation and robotics, aerospace and medicine, among others. Those on this industry list are eligible for a long-stay visa, which includes a renewable 10-year visa, expedited entry clearance at international airports and multiple-entry authorization, among other benefits.

Kurznachrichten 1. Februar 2024

Bahrain: Erhöhung der Mindesteinstellungsquote von lokalen behinderten Mitarbeitenden für öffentliche und private Unternehmen

Öffentliche und private Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten müssen demnächst sicherstellen, dass 4 % ihrer Belegschaft aus bahrainischen Staatsangehörigen mit Behinderungen besteht, bisher waren es 2 %. Nachdem der «ShuraRat» den Gesetzesvorschlag kürzlich gebilligt hat, wandelt das Arbeitsministerium den Vorschlag derzeit in ein offizielles Gesetzesdekret um und wird voraussichtlich in naher Zukunft weitere Leitlinien zu dem Gesetz herausgeben (einschliesslich möglicher Strafen bei Nichteinhaltung).

In Anbetracht dieser bevorstehenden Änderung der Politik werden die Arbeitgeber bald ihre Einstellungspraktiken überarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass sie diese neuen Zielvorgaben erfüllen.

Dänemark: Abschaffung der bisherigen Verpflichtung von Unternehmen zur Unterhaltung eines dänischen Bankkontos in Planung

Die dänische Regierung hat vorgeschlagen, die Anforderung an Unternehmen, die ausländische Staatsangehörige beschäftigen dürfen, ein Bankkonto in Dänemark zu unterhalten, abzuschaffen. Dies gilt für Genehmigungen im Rahmen des Schnellprogramms für Gehaltsobergrenzen, für Forscher, für die Ausbildung und für Kurzzeitgenehmigungen. Der Vorschlag sieht auch eine Lockerung der Vorschrift für nicht zertifizierte Unternehmen vor, die nach wie vor ein Bankkonto benötigen und dieses innerhalb von 180 Tagen (anstelle der bisherigen 90 Tage) einrichten müssen. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen am 1. Juli 2024 in Kraft treten, wenn die Regierung den Gesetzentwurf im Februar verabschiedet.

Wir werden Sie über die Entwicklungen, und sobald das Gesetz definitiv in Kraft getreten ist, in unseren späteren Alerts informieren.

Thailand: Erweiterung der Branchenliste zur Erlangung eines langfristigen Aufenthaltsvisums

Die thailändische Regierung hat die Liste der Branchen, in denen Fachkräfte ein langfristiges Aufenthaltsvisum beantragen können, um die Kategorie der "Highly Skilled Professionals" erweitert.

Zu den Schlüsselindustrien gehören nun unter anderem Transport und Logistik, Automatisierung und Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie Medizin. Diejenigen, die auf dieser Branchenliste stehen, haben Anspruch auf ein Langzeitvisum, das unter anderem ein verlängerbares 10-Jahres-Visum, eine beschleunigte Einreiseabfertigung an internationalen Flughäfen und eine Mehrfacheinreisegenehmigung beinhaltet.

To view the full article, click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.