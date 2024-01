Short News January 4, 2024

Switzerland: Overview work permits 2024

The Swiss Federal Council has announced the quotas for B- and L- permits* in Switzerland for 2024 (unchanged from 2023):

For service providers:

B permit for EU/EFTA nationals 500 L permit for EU/EFTA nationals 3'000



For local hires:

B permit for croatian nationals 1'204 L permit for croatian nationals 1'053



For local hiring and service providers:

B permit for non-EU/EFTA nationals 4'500 L permit for non-EU/EFTA nationals 4'000 B permit for UK nationals 2'100 L permit for UK nationals 1'400



*B permit valid for up to max. 5 years; L permit valid for up to max. 2 years

China: China expands visa-free access for citizens of France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain and Malaysia

Since December 2023 and valid until November 30, 2024, passport holders of these countries are able to travel to China for up to 15 days without having to obtain a visa. This initiative aims to facilitate travel for purposes such as business, tourism, visiting relatives and friends, and transit. This policy has been implemented on a trial basis. However, to be on a safe side, we recommend to consult with the local Chinese embassy or consulate in your country to confirm whether a traveler qualifies under this new provision. In addition, China has extended its visa-free transit policy to citizens of 54 other countries and announced a temporary reduction in some visa fees for those who still requiring visas. These temporary changes are part of China's drive to boost tourism to the country now that the country have fully reopened to foreign travel following the pandemic lockdowns.

This policy change can simplify the process for companies and their employees by eliminating the time-consuming visa application process for short business visits and engagements. This is particularly useful for companies doing business in China or exploring potential partnerships. Companies are able to respond to immediate business needs, facilitating quick decision-making for time-sensitive opportunities in the Chinese market. Executives, managers and employees can travel quickly for meetings, negotiations or short-term projects without having to apply for a visa beforehand.

Kurznachrichten 4. Januar 2024

Schweiz: Übersicht Arbeitsbewilligungen 2024

Für das Jahr 2024 hat der Schweizerische Bundesrat die Kontingente für B- und L- Bewilligungen* in der Schweiz bekannt gegeben (unverändert gegenüber dem Jahr 2023):

Für Dienstleistungserbringer:

B-Arbeitsbewilligungen für EU/EFTA-Staatsangehörige: 500 L-Arbeitsbewilligungen für EU/EFTA-Staatsangehörige: 3'000



Für Lokale Anstellungen:

B-Arbeitsbewilligungen für kroatische Staatsangehörige: 1'204 L-Arbeitsbewilligungen für kroatische Staatsangehörige: 1'053



Für lokale Anstellungen und Dienstleistungserbringer:

B-Arbeitsbewilligungen für Drittstaatsangehörige: 4'500 L-Arbeitsbewilligungen für Drittstaatsangehörige: 4'000 B-Arbeitsbewilligungen für UK-Staatsangehörige: 2'100 L-Arbeitsbewilligungen für UK-Staatsangehörige: 1'400



*B-Bewilligung gültig für bis zu max. 5 Jahre; L-Bewilligung gültig für bis zu max. 2 Jahre

China: China erweitert die Visumfreiheit für Bürger aus Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Malaysia

Seit Dezember 2023 und gültig bis 30. November 2024 können Passinhaber dieser Länder für bis zu 15 Tage nach China reisen, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Diese Initiative zielt darauf ab, Reisen zu Zwecken wie Geschäftsreisen, Tourismus, Besuch von Verwandten und Freunden sowie Transit zu erleichtern und wurde versuchsweise umgesetzt. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir jedoch im Einzelfall, sich bei der chinesischen Botschaft oder dem Konsulat in Ihrem Land zu erkundigen, ob ein Reisender unter diese neue Regelung fällt. Darüber hinaus hat China seine Politik der visafreien Durchreise (Transit) auf Bürger von 54 anderen Ländern ausgeweitet und eine vorübergehende Senkung einiger Visagebühren für diejenigen angekündigt, die noch ein Visum benötigen. Diese vorübergehenden Änderungen sind Teil der Bemühungen Chinas, den Tourismus im Land anzukurbeln, nachdem das Land nach den Pandemiesperren wieder vollständig für ausländische Reisen geöffnet wurde. Diese Änderung der Richtlinien kann den Prozess für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden vereinfachen, da die zeitaufwändige Beantragung eines Visums für kurze Geschäftsbesuche und Engagements entfällt. Dies ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die in China Geschäfte machen oder potenzielle Partnerschaften eingehen möchten. Die Unternehmen sind jetzt mit diesen (temporären) Erleichterungen in der Lage, auf kurzfristig, geschäftliche Anforderungen zu reagieren, was eine schnelle Entscheidungsfindung für zeitkritische Gelegenheiten auf dem chinesischen Markt erleichtert. Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter können sehr kurzfristig und schnell zu Besprechungen, Verhandlungen oder kurzfristigen Projekten reisen, ohne zuvor ein Visum beantragen zu müssen.

Increase of minimum salaries and changes in legal regulations in numerous countries with effect from January 1, 2024.

Below we show the changes in the Czech Republic, France, Germany, Hungary, Ireland, Malta, the Netherlands, Portugal, New Zealand, Turkey, Ukraine and the United Kingdom.

CZECH REPUBLIC:

As of January 1, 2024, the minimum salary thresholds for the Employee Card and Work Permit/Employee Card, which is equal to the national minimum salary, was increased to CZK 18'900 (approx. 765 EUR / CHF 720) per month, up from CZK 17'300 per month. The minimum amount required for dependent sponsorship remains at CZK 3'130.

FRANCE:

Effective January 1, 2024, the French minimum salary, called "SMIC", was increased by 1.13%. The new hourly base minimum salary is EUR 11.65, up from EUR 11.52, and the new monthly base minimum salary was increased to EUR 1'766.92, up from EUR 1'747.20.

This increase impacts the following immigration categories for which the threshold is based on the SMIC:

Talent Passport – Employee on mission («Salarié en Mission»):

EUR 38'165.47 per year, up from EUR 37'739.52 per year.

Talent Passport – Young Graduate («Salarié Qualifié»):

EUR 42'406.08 per year, up from EUR 41'933.00 per year.

Talent Passport – Legal Representative («Mandataire Social»):

EUR 63'609.12 per year, up from EUR 62'899.20 per year.

Other relevant considerations are:

Benefits and allowances: Benefits and allowances may only be included if they are a fixed amount, taxable, subject to social security, and visible on the payslip.

Benefits and allowances may only be included if they are a fixed amount, taxable, subject to social security, and visible on the payslip. Compliance: The new threshold applies to current permit holders, pending and new applications.

The new threshold applies to current permit holders, pending and new applications. Unaffected categories: The EU Blue Card is subject to a separate salary threshold.

GERMANY:

