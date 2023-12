ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative des héritiers (soit lorsque le contrat de travail s'est poursuivi avec les héritiers, soit lorsque la situation répondu à un cas de force majeure), les héritiers seront débiteurs des créances salariales et des déclarations afférentes auprès des organismes sociaux, à savoir, les sommes nées de l'exécution du contrat jusqu'au jour de sa rupture et celles liées à la rupture du contrat, selon le type de contrat conclu et le motif de rupture intervenu.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Monaco

Guernsey Pension Funds: Hedging Longevity Risk Carey Olsen Pension funds that operate defined benefit schemes are exposed to longevity risk; the risk that their pensioners live longer than predicted.

How Can Employees Recognize And Address Yelling And Harassment In The UAE? Awatif Mohammad Shoqi Advocates & Legal Consultancy Workplace harassment is a critical issue that affects employees' well-being and can lead to a toxic work environment.

Establishing An Office In Bermuda Conyers This publication has been prepared for the assistance of those who are considering moving to Bermuda and establishing an office on the Island.

Relocating To Malta: A Guide For Third Country Nationals (TCNs) WH Partners Relocating to a new country is a significant step. For Third-Country Nationals (TCNs), Malta offers an enticing destination in the heart of the Mediterranean.

How Can You Use Employment Contracts To Protect Your IP? CSB Group Protecting Intellectual Property (‘IP') is crucial for most businesses, making it worthwhile to invest time in determining the best protection strategies.