Der indføres i forbindelse med disse nye regler også et nyt begreb i barselsloven betegnet ”sociale forældre”. Begrebet omfatter personer, som er gift eller bor sammen med en retlig forælder til barnet, kendt donor med en forældrelignende relation til barnet eller den kendte donors ægtefælle eller samlever med en forældrelignede relation til barnet. Det bliver efter reglerne muligt for de retlige forældre at overdrage de ikke-øremærkede orlovsuger til sociale forældre. Det bliver muligt at fordele orloven mellem i alt fire forældre.

Reglerne om øremærket barsel gælder kun for lønmodtagere. Selvstændige erhvervsdrivende, ledige og studerende har således fri mulighed for at overdrage op til 22 uger af orlovsperioden til den anden forælder.

For begge forældre gælder det, at 2 af de 24 uger er øremærkede og skal afholdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere er yderligere 9 af de 24 ugers orlov øremærkede, og hver af forældrene har således samlet 11 ugers øremærket barsel, der ikke kan overdrages til den anden forælder, og som bortfalder, hvis orloven ikke afholdes. De resterende 13 uger af de 24 uger kan derimod frit overdrages til den anden forælder. Den øremærkede orlov skal afholdes, inden barnet bliver 1 år, og den resterende orlov skal afholdes, inden barnet bliver 9 år.

Reglerne udmønter af en politisk aftale fra 26. oktober 2021 om implementering af EU's orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov. Formålet er at skabe ligestilling ved at tilskynde til en større ligedeling af orloven mellem forældrene og at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

