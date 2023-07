ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Der Arbeitgeber muss mit einer Ankündigungsfrist von zwei Monaten über die voraussichtlichen Termine informiert werden, an denen der Arbeitnehmer den Urlaub nehmen will. Es wurde jedoch klargestellt, dass die Frist nicht gilt, wenn die Entbindung zwei Monate vor dem Stichtag stattfindet. Der Gesetzgeber hat auch festgelegt, dass der Urlaub, wenn er nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist angekündigt wird, auf einmal und unmittelbar nach der Geburt des Kindes genommen werden muss, es sei denn, Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigen sich auf eine flexible Lösung, die es dem Arbeitnehmer ermöglicht, den Urlaub ganz oder in Teilen zu einem späteren Zeitpunkt zu nehmen (wobei die Bedürfnisse des Arbeitnehmers und die des Arbeitgebers so weit wie möglich berücksichtigt werden).

Zwei neue Gesetze zur Änderung des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuches bezüglich Sonderurlaubs und flexibler Arbeitsmodelle für Arbeitnehmer werden in Kürze in Kraft treten. Die Gesetzentwürfe Nr. 8016_ und Nr. 8017_ wurden am 14. Juli 2023 vom Staatsrat von der zweiten Verfassungsabstimmung ausgenommen und werden in Kürze im Memorial veröffentlicht. Sie setzen die Richtlinie (EU) 2019/1158 über die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige um. 1

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Luxembourg

Amendment To Article 8(23A) Of The Income Tax Law Elias Neocleous & Co LLC The House of Representatives recently voted on further amendments to the Income Tax Law relating to the provisions of the Article 8(23A).

When Is A Discretionary Bonus Not Discretionary? Mayer Brown Hong Kong's District Court upheld an employee's claim for unpaid bonus and refund of wrongful deductions in Kan Kin Tong v. Man Leong Fire Services Ltd [2023] HKDC 513.

Hong Kong Court Rules In Favour Of Employer On Indemnity Provision Mayer Brown In Black Marble Securities Limited v. Lee Yan Chi [2023] HKCFI 1084, the employer (Company) sought to recover financial losses by enforcing a contractual indemnity against a former account executive (Broker)...

Disconnecting From Work In Luxembourg lus Laboris Employers in Luxembourg must now consult with their employees and trade unions to set up systems to protect employees' rights to disconnect.

Law On Right To Disconnect ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme On 13 June 2023, the Luxembourg Parliament voted a new law that was published on 30 June 2023 and entered into force on 4 July 2023 ("Law").