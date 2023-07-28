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Трудовая миграция представляет собой перемещение трудоспособного населения на другие территории с целью трудоустройства.

Белорусское трудовое право выделяет внутреннюю и внешнюю миграцию, трудящихся-иммигрантов и трудящихся-эмигрантов.

Внутренняя трудовая миграция – это перемещение граждан и лиц без гражданства в рамках государства места их постоянного жительства с целью осуществления трудовой деятельности.

Внешняя трудовая миграция – это выезд граждан Беларуси для трудоустройства в иностранном государстве, а также въезд иностранных граждан в Беларусь для осуществления трудовой деятельности.

Конвенция СНГ о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей предлагает отличать приграничных и сезонных трудящихсямигрантов.

Приграничными признаются мигранты, которые работают на приграничной территории государства, отличного от государства места постоянного жительства, куда они возвращаются не реже 1 раза в неделю.

Сезонные мигранты – это такие мигранты, чья работа связана с сезонными условиями и выполняется в определенный период года.

Международная организация по миграции определяет, что в Беларуси уровень трудовой миграции стабильно держится из года в год. Страна принимает в большей степени граждан России, Украины, Китая, Казахстана, Узбекистана и Турции, что связано с геополитической ситуацией в регионе и осуществлением инвестиционных проектов. Белорусы выбирают для эмиграции деятельность в России, Польше, Литве, Чехии и США.

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

На национальном уровне трудовая миграция регулируется Законом Республики Беларусь от 30.12.2010 № 225-З «О внешней трудовой миграции» и Законом Республики Беларусь от 04.01.2010 № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Беларусь с 1994 года является членом Международной организации по миграции и участницей целого ряда двусторонних и многосторонних международных договоров.

Беларусь не присоединилась к конвенциям Международной организации труда, при этом ратифицировала:

Конвенцию о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (заключено в г. Кишиневе 14.11.2008)

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (заключено в г. Москве 15.04.1994).

Вопросы трудовой миграции урегулированы также в разделе 26 Договора о ЕАЭС, который определяют формы взаимодействия государств-членов ЕАЭС в сфере трудовой миграции, а также права и обязанности трудящихся-мигрантов.

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА МИГРАНТОВ НА РАБОТУ

Осуществление трудящимися-иммигрантами трудовой деятельности в Республике Беларусь допускается, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Беларуси.

Особенностью трудовой деятельности иммигрантов в Беларуси является то, что они могут работать только при условии наличия у нанимателя:

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (далее – разрешение).

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Данное разрешение необходимо получать, если наниматель принимает на работу более 10 иностранцев или в результате у него в совокупности будет работать более 10 иностранцев.

При подсчете не учитываются высококвалифицированные работники, иностранцы, привлекаемые в качестве руководителя коммерческой организации, в создании которой они участвовали, лица, на которых не распространяется действие Закона о внешней трудовой миграции, например, те, кто получил образование на территории республики и трудоустраивается после получения специальности и присвоения квалификации.

Так же получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы не требуется, если наниматель является резидентом Парка высоких технологий (далее – ПВТ).

Для получения разрешения необходимо обратиться в органы по имиграции с пакетом документов.

Разрешение выдается с учетом заключения органа по труду, занятости и социальной защите по месту государственной регистрации нанимателя о возможности привлечения в Республику Беларусь иностранцев для осуществления трудовой деятельности на ее территории.

Срок рассмотрения заявления органами по гражданству и миграции – 15 дней

Срок действия разрешения – 1 год, он может быть продлен однократно по заявлению нанимателя. После окончания срока действия разрешения нанимателю необходимо обратиться за получением нового разрешения.

Специального разрешения на занятие трудовой деятельностью (далееспецразрешение)

Оно должно быть получено нанимателем на каждого иностранца, кроме случаев, когда:

Нанимателем является резидент ПВТ;

Иностранец является гражданином Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики;

Иностранец является лицом, на которое не распространяется действие Закона о внешней трудовой миграции.

С 01.07.2023 спецразрешение не нужно будет получать также на иностранцев, которые будут работать водителем автомобиля, слесарем-ремонтником, трактористом, швеей, электромонтером, ветеринарным врачом, врачомспециалистом, инженером, медицинской сестрой (братом) или фельдшером. Для получения спецразрешения необходимо также обратиться в органы по гражданству и миграции с пакетом документов.

Перед подачей документов на получение спецразрешения необходимо в течение 5 дней со дня образования вакансии подать сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий) по установленной форме в территориальный орган по труду, занятости и социальной защите населения по месту нахождения нанимателя.

Спецразрешение выдается с учетом заключения органа по труду, занятости и социальной защите о возможности осуществления иностранцем, не имеющим разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности по трудовому договору в Беларуси.

Срок рассмотрения заявления органами по гражданству и миграции – 15 дней.

Срок действия спецразрешения – 1 год, для высококвалифицированных специалистов– 2 года. Срок действия может быть продлен однократно по заявлению нанимателя. После окончания срока действия разрешения нанимателю необходимо обратиться за получением нового разрешения.

Иностранец может получить несколько спецразрешений на каждую профессию.

ПРИЕМ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ НА РАБОТУ

Прием иностранца на работу, осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Беларусь. Для этого иностранному работнику необходимо предъявить документы, предусмотренные законодательством. Однако и здесь есть некоторые особенности, так, документы об образовании, полученные в иностранном государстве, требуют легализации.

ПРИЕМ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ НА РАБОТУ

Не понадобится легализовать документ об образовании, если между Республикой Беларусь и государством, в котором такой документ был выдан, заключено международное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях, выдаваемых на территории Беларуси и иностранных государств.

В частности, без легализации признаются документы об образовании, выданные в Украине, Грузии, Казахстане, Молдове, России, Азербайджанской Республике, Республике Армения и т.д. Для них достаточно перевода на русский или белорусский язык. Такой перевод заверяется в порядке, установленном на территории государства выезда иностранца.

При предъявлении иностранцем трудовой книжки государства своего гражданства наниматель может воспользоваться ею для получения информации об опыте или стаже работы иностранца, однако для внесения записи о приеме на работу к нанимателю Республики Беларусь, а также иных записей должен оформить на него трудовую книжку белорусского образца.

Для временно пребывающих и временно проживающих иностранцев обязательным является наличие договора обязательного медицинского страхования или договора медицинского страхования, заключенного с иностранной страховой организацией на случай оказания им медицинскими учреждениями скорой медицинской помощи.

При этом отдельные категории иностранцев могут быть освобождены от выполнения данной обязанности международным законодательством. Например, гражданам стран СНГ скорая и неотложная медицинская помощь на территории Республики Беларусь оказывается бесплатно.

Отличительной особенностью трудового договора с иностранцем, является то, что в трудовой договор должны быть включены положения о порядке изменения и прекращения трудового договора в случае аннулирования специального разрешения, условия переезда дистанционного работника в Беларусь, страхования, проживания его на территории Беларуси. Срок трудового договора не должен превышать срок действия специального разрешения если такое требуется, т.е. такой трудовой договор не может быть бессрочным. Трудовой договор должен составляться на русском или белорусском языке, а также на языке понятным работнику.

ПРИЕМ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ НА РАБОТУ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Мигранты обязаны соблюдать требования законодательства государства места осуществления трудовой деятельности.

Так, для занятия трудовой деятельностью мигранты должны получить разрешение на временное проживание. Оно выдается на срок не более 1 года, но для высококвалифицированных работников такое разрешение может быть выдано на 2 года. Для получения разрешения необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции по месту предполагаемого проживания.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.