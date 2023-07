ARTICLE

Työnantajan päättäessä loman ajankohdasta, lomat on lähtökohtaisesti annettava yhtäjaksoisina pätkinä niin, että työntekijä saa yhtäjaksoisen, tyypillisesti neljän viikon pituisen, kesäloman ja viikon mittaisen talviloman. Yhtäjaksoisuudesta voidaan ilman työntekijän suostumusta poiketa vain pakottavissa tilanteissa. Työneuvoston tulkintakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että työnantajan on ensisijaisesti yritettävä välttää lomien pätkiminen porrastamalla työntekijöiden lomia ja palkkaamalla tarvittaessa sijaistyövoimaa. Työntekijöiden loma voidaan jakaa useampaa osaan ilman työntekijöiden suostumusta lähinnä silloin, jos kyse on avainhenkilöistä, joista jonkun on aina oltava paikalla toiminnan ollessa käynnissä ja tämän johdosta kaikille ei voida antaa lomaa yhtäjaksoisina pätkinä.

Työnantajan päätösvalta lomien sijoittelussa on kaukana rajattomasta. Kesäloma, eli ensimmäiset neljä lomaviikkoa, on sijoitettava toukokuusta syyskuuhun kestävälle lomakaudelle. Sikäli kun työntekijälle kertyy lomaa yli neljän viikon edestä, loput lomapäivät on annettava työntekijälle ennen seuraavan lomakauden alkua.

Lomien sijoittaminen ja järjestely voi olla melkoinen operaatio ja viimeisen sanan loman ajankohdasta sanoo aina työnantaja. Työntekijöille on kuitenkin varattava mahdollisuus esittää toiveita lomien ajankohdista. Työneuvosto on lausuntokäytännössään nimenomaisesti korostanut, että työntekijöiden toiveet on kartoitettava niin hyvissä ajoin, että esitetyt toiveet voidaan ottaa huomioon lomien ajankohdasta päätettäessä.

Vuosilomalain järjestelmässä työntekijä ansaitsee vuosiloman edeltävän vuoden aikana ja kertyneet lomat ovat sitten käytettävissä seuraavana kesänä ja talvena. Vuosiloman ansaintavuosi kestää huhtikuusta maaliskuuhun, mutta ajankohdalla on lopulta erityisemmin merkitystä vain työsuhteen alussa. Jos työsuhde on alkanut ennen huhtikuuta, työntekijälle kertyy huhtikuun alusta alkaen lomaa 2,5 päivää kuukaudessa. Työsuhteen alusta seuraavan maaliskuun loppuun työntekijälle kertyy lomaa vain 2 päivää kuukaudessa. Syksyllä uudessa työssä aloittavan työntekijän ensimmäinen kesäloma on tavanomaista lyhyempi ja toukokuussa työpaikkaa vaihtava jää kokonaan ilman ensimmäistä kesälomaa ja toisenkin kesän loma jää lyhyeksi, jollei työntekijä saa neuvoteltua itselleen lakia parempaa lomaoikeutta.

