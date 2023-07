ARTICLE

Lainsäädännössä ei ole määritetty tarkkaa määräaikaa, jonka kuluessa erot uusien ja vanhojen työntekijöiden ehdoissa olisi hävitettävä. Oikeuskäytännössä on aikanaan katsottu, että liikkeen luovutus on perusteltu syy palkkaeroille vielä 16 vuotta toteutumisensa jälkeen, mutta viimeaikaisessa oikeuskäytännössä ei ole oltu ihan niin sallivia, vaan työnantajan on edellytetty ryhtyvän välittömästi toimiin etujen yhdenmukaistamiseksi ja palkkaetujen harmonisointi tulisi saada toteutettua muutaman vuoden sisällä liikkeen luovutuksesta.

Liiketoiminnan luonne määrittää, mitkä tuotannontekijät ovat arvioinnin kannalta ratkaisevassa asemassa. Jos liiketoiminnan keskiössä on yrityksen kehittämät immateriaalioikeudet, ei liikkeen luovutusta voi tapahtua, jollei uusi yrittäjä saa käyttöönsä näitä välttämättömiä oikeuksia. Erikoisvarusteiden tai työkalujen siirtyminen voi puolestaan olla osoitus liiketoiminnan siirtymisestä toimialalla, jossa kalustolla on merkittävä rooli liiketoiminnan harjoittamisessa. Joskus kalusto ja aineeton omaisuus on melko tavanomaista ja keskeinen tuotannontekijä ovat ihmiset, jolloin työntekijöiden siirtyminen uuden yrittäjän palvelukseen voi aiheuttaa tilanteen, jossa työntekijöiden onkin katsottava siirtyneen vanhoina työntekijöinä, koska käytännössä uuteen yritykseen onkin siirtynyt koko liiketoimintakokonaisuus.

Liikkeen luovutusta koskeva sääntely on suunniteltu yrityskauppoja ajatellen, mutta oikeuskäytännössä sääntely on ulotettu koskemaan myös muita tilanteita, joissa yrityksen liiketoiminta päättyy, mutta toinen yrittäjä tulee jatkamaan samaa toimintaa samassa kohteessa. Oikeuskäytännössä liikkeen luovutusta koskevia normeja on sovellettu esimerkiksi kahvioyrittäjän vaihtumiseen, siivouksen ulkoistamiseen ja jopa kuorma-auton kauppaan. Aina uuden ja vanhan yrittäjän välillä ei ole edes ollut mitään sopimussuhdetta, vaan molemmat ovat vuorollaan tehneet sopimuksen saman asiakkaan kanssa. Kun liiketoiminnan harjoittamisen kannalta keskeiset tuotannontekijät ovat päätyneet vanhalta yrittäjältä uuden yrittäjän käyttöön, tuomioistuimet ovat kuitenkin katsoneet, että kyse on ollut liiketoiminnan siirtymisestä.

