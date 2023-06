ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Concernant les pays voisins du Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique (état dépositaire de cet accordcadre) ont, au 9 juin 2023, d'ores et déjà signé l'accord-cadre. Par conséquent, au 1er juillet 2023, les salariés non-résidents vivant dans ces deux pays, pourront se prévaloir des dispositions de l'accord-cadre et ainsi demander à rester soumis à la législation de la sécurité sociale luxembourgeoise sous réserve de remplir certaines conditions, dont celle de présenter une telle demande conjointement avec leur employeur.

Affiliation du salarié à un régime de sécurité sociale : la règlementation européenne impose qu'un salarié, nonobstant toute modalité de travail convenue entre ce dernier et son employeur, ne peut être affilié qu'à un seul régime de sécurité sociale. Ladite règlementation européenne fixe également un seuil au-dessus duquel le salarié non résident qui travaille hors du territoire du GrandDuché de Luxembourg doit s'affilier non plus à la sécurité sociale luxembourgeoise, mais à la sécurité sociale du pays étranger dans lequel il a presté une partie substantielle de son travail. Jusqu'à récemment ce seuil était fixé à 25% du temps de travail du salarié (considéré sur une période d'un an).

Loi applicable au contrat de travail : lorsqu'une part substantielle de l'activité professionnelle d'un salarié non résident est réalisée hors du Grand-Duché de Luxembourg, la question de l'application de certaines dispositions de la loi du pays dans lequel le salarié non résident a réalisé les prestations de travail peut se poser. Dans une telle hypothèse, il conviendra alors de comparer normes de droit luxembourgeois et normes de droit étranger afin de déterminer et d'appliquer la disposition la plus favorable au salarié, ce qui peut être un exercice extrêmement complexe ;

Imposition des revenus du salarié : des conventions fiscales bilatérales signées entre le Grand-Duché du Luxembourg et les pays voisins définissent des seuils concernant les jours de travail réalisés à partir des pays de résidence des salariés non-résidents. Lorsque ces seuils sont dépassés (34 jours pour la France et la Belgique et 19 jours pour l'Allemagne), les revenus des salariés nonrésidents liés aux jours prestés depuis l'étranger (y compris les jours travaillés depuis leurs pays de résidence) seront imposés non plus conformément aux lois luxembourgeoises, mais conformément aux lois des pays à partir desquels ces salariés non-résidents ont réalisé leurs prestations de travail ;

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Luxembourg

UAE Employment Update: Major Changes Introduced (Video) lus Laboris With a population made up of 90% expats, the UAE have introduced major changes to employment law aimed at bringing more locals into private sector work, giving employers little time to act.

Disciplinary Action And Arbitrary Dismissal In The UAE BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP The following article looks at discrepancies between the new laws on unfair dismissal and recent precedents.

Raising Of The Social Security Threshold For Cross-Border Employees Luther S.A. bilateral tax treaties signed between the Grand Duchy of Luxembourg and neighboring countries define thresholds for days worked from the countries of residence of non-resident employees.

Opening A Business In The Dominican Republic L&E Global When opening up shop in the Dominican Republic it is important to know matters such as labour and employment law and payroll and benefits.

Pay Transparency: Get Ready! Arendt & Medernach From 7 June 2026, employers in Luxembourg must significantly increase their transparency about the remuneration of men and women.