ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La Directive vise à garantir un salaire égal pour un travail égal au sein de l'Union européenne. Elle reconnaît que des écarts de rémunération persistent entre les femmes et les hommes, ce qui porte atteinte au principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. La Directive promeut donc un environnement de travail plus équitable et plus inclusif, dans lequel les salariés sont appréciés en fonction de leurs compétences et de leurs contributions.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Luxembourg

Cyprus Remote Employer: Why It Makes Perfect Sense: Hire In Cyprus Without Cyprus Corporate Set Up (Article & Video) CYAUSE Audit Services Ltd Cyprus have introduced the remote employer scheme where an EU Company can hire anyone in Cyprus without the need of establishing a Cyprus Branch or a Cyprus Subsidiary Company.

Hong Kong Pensions Update lus Laboris Over the past weeks, there has been some important news on the pension regime in Hong Kong that employers and employees should be mindful of.

Annual Paid Leave A. Karitzis & Associates L.L.C The matter of the minimum period of paid annual leave that an employee is entitled, is regulated by the Law on Paid Annual Leave, L. 8/1967 (the "Law").

Important Amendments In The Regulations And Criteria Of The Permanent Residency By Investment Michael Chambers & Co. LLC The Council of Ministers has announced, via its latest decision a series of revised criteria for foreign nationals seeking to acquire a permanent residency through investment. The amendments...

Investing For The Future (Podcast) Jersey Finance Limited In this podcast, our Director of Funds and Corporate, Nicola Le Brocq, speaks to Richard Hughes, CEO at Brooks Macdonald International. They discuss what pensions...