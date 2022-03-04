Тема призыва на сборы и службу становится актуальной, как никогда ранее. Мы решили осветить некоторые вопросы, связанные с тем, как должны действовать наниматель и работник в случае получения повестки.

Сразу отметим, что на практике органы военного комиссариата Беларуси используют различные способы уведомления гражданина о необходимости прибытия в связи с призывом. Прежде всего это направление повестки по адресу, где гражданин состоит на воинском учете. Однако повестка может быть направлена и по месту работы гражданина. Также представители военного комиссариата могут лично явиться по месту жительства или работы гражданина для того, чтобы вручить повестку или сразу «проследовать» в военный комиссариат. Встречаются и случаи направления смс или звонков на мобильные телефоны.

По каким основаниям может прийти повестка?

Законодательством Беларуси предусмотрен призыв:

- на срочную военную службу (в том числе военную службу в резерве);

- военную службу офицеров;

- военную службу по мобилизации

- на военные сборы.

1.КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

Каких работников может коснуться призыв в 2022 г.?

Разберем подробнее, каких работников могут призвать в 2022 г.

В соответствии с недавно опубликованным Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2022 г. № 34 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» (далее- Указ №34) в феврале–мае 2022 г. на срочную военную службу, службу в резерве могут призвать

граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва,

граждан призывного возраста (в возрасте от 18 до 27 лет), утративших право на отсрочку,

а также на службу в резерве граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования Республики Беларусь сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

На военную службу офицеров по призыву призываются граждане мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, сдавшие выпускные экзамены, зачисленные в запас и имеющие воинское звание офицера.

Какие работники подлежат призыву в случае мобилизации?

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете.

Призыв на военную службу по мобилизации - исключительная государственная мера. Призыв по данному основанию проводится со дня объявления в Республике Беларусь мобилизации, введения военного положения, с наступлением военного времени в целях обеспечения защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя Республики Беларусь и удовлетворения потребностей государства и нужд населения в военное время.

Поэтому в мирное время, кроме призыва на срочную военную службу и службу в резерве, еще одним основанием призыва работников может стать проведение военных сборов.

Каких работников необходимо направить на прохождение военных сборов?

Призыв военнообязанных на военные сборы в воинские части проводится по персональным спискам, направленным государственными органами в военные комиссариаты областей (г.Минска) за месяц до начала их проведения.

В случае, если Ваш работник попал в список военнообязанных для призыва на военные сборы, на имя руководителей организаций будет направлено извещение с указанием сроков проведения сборов и времени на проезд до воинской части и обратно.

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