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Belarus: Об Изменении Законов По Вопросам Трудовых Отношений В Беларуси

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Законом Республики Беларусь от 28 мая 2021 г. «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» внесены очередные изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее - ТК). Данные изменения вступили в силу уже 30.06.2021. Разберём новшества.

Дополнены основания увольнения по инициативе нанимателя в качестве меры дисциплинарного взыскания (п. 7 ст. 42 ТК): отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей;

принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Изменена статья 46 ТК - исключаются необходимость предварительного уведомления профсоюза при расторжении трудового договора с работником по вышеназванным трем новым основаниям увольнения, а также возможность включения в коллективные договоры, соглашения требования о предварительном согласии профсоюза на увольнение по данным основаниям. Поскольку возможность получения от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка не всегда имеется (например, отбывание административного взыскания в виде административного ареста), то нанимателю теперь предоставлено право привлекать его к дисциплинарной ответственности и в тех случаях, когда получение объяснения невозможно с оформлением акта. Устанавливается дисциплинарная ответственность за противоправные действия с персональными данными. Новые основания увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных установлены в статье 47 ТК. Статья 49 ТК также претерпела изменения. У нанимателя появилось дополнительное основание для отстранения работника от работы - в случаях, когда он призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин. Забастовки.

Теперь при проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований (ч.3 ст. 388 ТК). Корме того, с учетом внесенных изменений в статью 395 ТК решение суда о признании незаконными забастовки или решения о ее проведении подлежит немедленному исполнению.

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