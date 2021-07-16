ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Взаимодействие работника и работодателя в условиях дистанционной работы во многих юрисдикциях уже весьма привычное явление. В условиях пандемии COVID-19 и поэтапного перевода трудовых отношений в digital-пространство, удаленная работа стала универсальным ответом работодателей и работников на внешние и внутренние вызовы 2021 года.

Вопросы заключения трудового договора на условиях дистанционной работы, в том числе с иностранными работниками, до сих пор остаются актуальными.

В рамках комитета по трудовому праву команда из партнеров, ведущих юристов и руководителей трудовой практики GRATA International подготовила краткий обзор нормативно-правового регулирования дистанционной работы в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Узбекистане, Украине:

понятие, механизм дистанционной работы, специальные обязанности работодателя и работников;

процедура перевода работников на дистанционную работу;

плюсы, минусы в механизме дистанционной работы (необходимость совершенствования данного механизма);

возможность дистанционной работы для иностранных работников.

В статье рассказывается о том, как избежать нарушений трудового законодательства при приеме иностранного работника, приводятся плюсы и минусы дистанционной работы. Кроме этого вы узнаете о механизме дистанционной работы, специальных обязанностях работодателя и работников в интересующей юрисдикции.

Дистанционная Работа (Включая Дистанционную Работу Иностранных Работников)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.