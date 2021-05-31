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Услуги, предоставляемые юристами в области трудового права Grata International, включают весь перечень услуг, оказываемых в трудовом праве. Сюда входит консультирование по вопросам, которые являются актуальными в трудовом законодательстве, также выполняется разработка трудовых договоров и его политики. К тому же мы осуществляем сопровождение кадрового делопроизводства, увольнений, которые не являются простыми, проводим HR-аудит и многие похожие случаи.

Юристы, работающие в компании, решают трудовые споры, имея в данной сфере широкую известность. Каждый из них превосходно знаком со всеми тонкостями таких дел и каждый юрист выиграл не один десяток таких дел в суде. Причём клиенты у них были самые разные. Наиболее известные – это крупные компании и корпорации мирового масштаба.

Досудебное урегулирование трудовых споров в Беларуси

Стоит обратить отдельное внимание на сферу, в которой работают юристы по трудовому праву – проводимые экспертизы, рассматриваемые вопросы разработки и внедрения программ, что будут стимулировать приобретение сотрудниками некоторого процента или доли в компании.

Досудебное урегулирование трудовых споров производится юристами компании достаточно давно. Большую часть тех, кто обращается к нам по вопросам трудового права, – работники, трудящиеся на добыче полезных ископаемых и их разработке. Постоянный поток клиентов предоставил возможность юристам компании получить большой опыт и практику в решении различных аспектов деятельности производства – трудовой спор в работе вахтовым методом, травматизм на производстве, работа с профсоюзами и подобные случаи.

Консультации корпоративного юриста по трудовому праву

Защита трудовых прав в суде – это одно из направлений нашей компании. Кроме этого в перечень услуг входит оказание услуг по оптимизации процессов труда компаний клиентов. Особенно это становится актуальным в условиях происходящего кризиса в мировой экономике. Консультация по трудовому праву включает в себя разумные решения по ситуации, которая возникла у клиента.

Для процесса оптимизации во время кризиса предлагается целый пакет предложений, который включает в себя:

уменьшение численности работников в разумных пределах;

Это неполный список решений, предлагаемых компанией для восстановления нормальных рабочих процессов, их адаптации к текущей ситуации в экономике. В консультации по трудовым спорам мы придерживаемся индивидуального подхода. Это дает возможность найти лучшие способы для оптимизации, подходящие для вашего производства или компании.

Кадровое делопроизводство: прием на работу, переводы, увольнения, оплата труда, дисциплинарные взыскания, безопасность и охрана труда, аутсорсинга персонала, привлечения иностранной рабочей силы

Мы ведем кадровое делопроизводство, также в сферу наших услуг входит кадровый аудит. Юристы компании предоставляют консультации по всем видам вопросов, которые связаны с трудовым законодательством, – поступление на работу, перевод, процедура увольнения, нарушение трудовых прав, дисциплинарные взыскания, привлечение работников из-за рубежа, и прочие ситуации.

Также мы производим разработку полного пакета документов, требующихся для зачисления в штат сотрудников. Проводится консультация по трудовому праву для лучшего понимания всех тонкостей прописанных в нем.

Разработка и экспертиза трудовых договоров (контрактов) и кадровых документов

Досудебное урегулирование трудовых споров выполняется для различных ситуаций. При этом разрабатываются образцы для всех видов документов, разных актов, с помощью которых происходит урегулирование трудовых отношений.

Также мы производим разработку коллективных договоров, взаимодействуем с теми, кто представляет рабочих. Консультация юриста по трудовому договору применима для многих случаев.

HR или кадровый аудит делопроизводства

Нами осуществляется кадровый аудит делопроизводства. При выявлении возможных нарушений представляется полный отчет. При возможных санкциях информация доводится до руководства. Также даются необходимые рекомендации для применения наилучших способов, которые помогут устранить нарушения.

Если вам необходима консультация по трудовым спорам, всегда можно обратиться в нашу компанию. Юристы, работающие в GRATA International, специалисты своего дела. Они найдут лучшие способы, чтобы решить сложившую ситуацию в вашу пользу.

Originally Published 14 January, 2021

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.