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Информируем Вас о том, что 19 декабря 2020 года был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала» (далее – «Закон»). Посредством указанного Закона в Трудовой кодекс Республики Казахстан (далее – «Трудовой кодекс») введено регулирование отношений по предоставлению персонала, или заемному труду (аутстаффингу).

Хотелось бы отметить, что указанный способ привлечения персонала существовал в Казахстане на протяжении длительного периода времени, однако никогда ранее не регулировался трудовым законодательством. Закон одновременно с закреплением положений, уже применяющихся на практике, кардинальным образом поменял подход сторон к заключению договора о предоставлении персонала, возложив на них значительное количество новых обязанностей, включая обязанность по дополнению (изменению) действующих договоров.

Учитывая вышеизложенное, акцентируем Ваше внимание на наиболее значимых аспектах регулирования заемного труда, нашедших свое отражение в Трудовом кодексе:

Статья 1 дополнена рядом определений, включая, но не ограничиваясь следующими:

«Предоставление персонала» – направление работника по договору по оказанию услуг по предоставлению персонала (далее – «ДПП») направляющей стороной принимающей стороне для выполнения им трудовой функции в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны;

«Направляющая сторона» – юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по предоставлению персонала, в том числе филиал иностранного юридического лица;

«Принимающая сторона» – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, привлекающие для работы работников направляющей стороны в соответствии с ДПП;

«Работники направляющей стороны» - работники, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с направляющей стороной в соответствии с ДПП.

Предусмотрены исчерпывающие перечни оснований, когда работники направляющей стороны могут быть направлены к принимающей стороне, а когда – нет (пп.3,5 ст.137-1).

Предусмотрены права и обязанности принимающей стороны и работников направляющей стороны, включая права и обязанности в области безопасности и охраны труда (пп.10,11 ст.137-1, ст.181-1, 182-1).

В качестве предварительных условий заключения ДПП определены следующие требования (п.2 ст.137-1, пп.1 п.2 ст.182-1):

- принимающая сторона обязана предоставить направляющей стороне результаты аттестации рабочих мест, если деятельность принимающей стороны связана с вредными условиями труда;

- направляющая сторона должна застраховать своих работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей с учетом класса профессионального риска принимающей стороны.

Предусмотрен запрет на допущение принимающей стороной дискриминации в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны при заключении ДПП на основании п.8 ст.137-1. Также п.1-1. ст.103 определено, что размер основной заработной платы работников направляющей стороны должен быть не ниже размера основной заработной платы работников принимающей стороны по аналогичной должности, а также производственно-бытовым условиям.

Введены положения об обязательном участии принимающей стороны в организации и расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью работников направляющей стороны (ст. 187-1, 188-1).

Предусмотрена обязанность для принимающей стороны вести учет рабочего времени работников направляющей стороны (пп.7 п.11 ст.137-1).

Ст. 123 дополнена положением о материальной ответственности работника направляющей стороны за ущерб, причиненный принимающей стороне.

Регламентирован порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работников направляющей стороны. Так, на основании п.12 ст.137-1 в случае нарушения работником направляющей стороны трудовой дисциплины, принимающая сторона в течение 5 рабочих дней должна уведомить об этом направляющую сторону для принятия направляющей стороной решения о привлечении работника к дисциплинарной ответственности.

Определено, что датой завершения работы работником направляющей стороны у принимающей стороны является день, указанный в уведомлении, направляемом принимающей стороной направляющей стороне (п.4 ст.137-1).

В итоге настоящего обзора хотелось бы отметить, что, с одной стороны, законодатель, осуществив регламентацию отношений по предоставлению персонала, обеспечил защиту прав работников, занятых в сфере заемного труда, что безусловно является ключевым и положительным фактором вышеперечисленных новаций. С другой стороны, новые обязанности и усиление ответственности принимающей стороны (законодательное закрепление за ней ряда обязательств работодателя) могут способствовать сокращению количества компаний, использующих заемный персонал.

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Originally published 19.02.2021

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.