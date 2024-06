Hvilke Fradrag Skal Du Huske På Selvangivelsen For 2023?

Er du også én af dem, der har siddet i timelang kø på skat.dk, nysgerrigt afventende for at finde ud af, om du skal have penge tilbage i skat? Det skal de fleste heldigvis, men hvordan får du egentlig mest muligt ud af din skat for 2023? Vi har nøje noteret de fradrag, som mange danskere glemmer, og giver dig herunder brugbare råd til, hvordan du kan få det meste ud af dine fradrag og skatteindberetning.

Servicefradrag:

Husk at fratrække lønudgifter til hjemmeservice som rengøring og havearbejde. Du kan få fradrag på op til 6.600 kr. pr. person. Husk, fradraget dækker kun lønudgifter, og betalingen skal være elektronisk. Indberetningen foretages på skat.dk. Når du er logget på TastSelv, skal du trykke på linket om at `oplyse servicefradrag til årsopgørelsen 2023' på forsiden.

Befordringsfradrag:

Har du mere end 12 km til arbejde? Du kan få fradrag, men husk at hjemmearbejdsdage og sygedage ikke tæller. Når du er logget på TastSelv, skal du trykke på linket `Se din årsopgørelse' på forsiden og ændre rubrik 51.

Arbejdsrejser:

Rejser du i arbejdet? Du kan have krav på fradrag for rejseudgifter. Din arbejdsgiver kan dække dem, eller du kan få et standardfradrag. Husk, rejsen skal vare mindst 24 timer, og fradraget i 2023 kan ikke overstige 30.500 kr. Når du er logget på TastSelv, skal du trykke på linket `Se din årsopgørelse' på forsiden og ændre rubrik 53.

Andre fradrag:

Betaler du underholdsbidrag eller har private renteudgifter? Sørg for at opgive alle relevante oplysninger i indberetningsmodulet. Når du er logget på TastSelv, skal du trykke på linket `Se din årsopgørelse' på forsiden og ændre de relevante rubrikker.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.