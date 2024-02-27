ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

備註：若您還不了解勞動關係的權利義務與應當準備的文件，請先閱讀〈新創企業莫輕忽！員工到職時需簽署兩份契約〉。

近來OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT獲得大量用戶註冊，用戶們紛紛曬出自己與ChatGPT的聊天結果。本所也趁此趨勢，在2022年12月21日實際測試ChatGPT，請它提供一份以中華民國法為準據法的英文勞動僱傭契約，發現目前ChatGPT確實可以快速地產出簡單的英文勞動僱傭契約，但其內容過於簡單且不完全符合勞動法令。

但若新創企業想用ChatGPT所生成的勞動僱傭契約與勞工簽署，可能會有哪些問題需要注意呢？我們整理了以下五項注意要點：

契約期間：勞動基準法（下稱「勞基法」）是以不定期契約為原則，符合勞基法第九條法定的情形則可以例外約定定期契約。但ChatGPT所給的勞動僱傭契約範本預設有終止日期，不熟悉法律的人可能誤用範本，導致終止勞動僱傭契約不合法等糾紛。 薪資：台灣企業傳統上喜歡「低底薪高獎金」的薪資結構設計，ChatGPT勞動僱傭契約範本薪資條款並沒有此等薪資設計的概念，因此如果沒有仔細想清楚薪資設計結構，而直接使用ChatGPT勞動僱傭契約範本的薪資條款，有可能導致勞資雙方對於工資、平均工資的認定產生歧見，從而影響加班費、資遣費、勞工保險、健康保險及勞工退休金的計算。 保密條款：ChatGPT勞動僱傭契約範本對於機密資訊的定義較業界常見的版本短少，文意上似不及於雇主所持有第三方（例如客戶、供應商等）的機密資訊。此外，對於保密期間也未納入契約規範，這部分將會引發機密資訊範圍與保密期間的法律爭議。 競業禁止條款：ChatGPT原始範本如下圖。此版本對於競業禁止的期間、區域、範圍等並未清楚界定，也欠缺合理補償的約定。依據勞基法第9-1條的規定，可能導致競業禁止條款無效，勞工因而得與原雇主競爭。新創企業在約定競業禁止條款時，應留意勞基法施行細則第7條之2（關於競業禁止的合理範圍）以及第7條之3（關於競業禁止的合理補償）的規定，以確保這類條款有效且可被執行。

終止條款：ChatGPT範本允許任一方單方、片面通知終止勞動僱傭契約，此與勞基法對於企業單方終止勞動僱傭契約必須有法定事由的規定不符。另外，勞工單方終止勞動僱傭契約原則上會根據服務年資改變，年資少於一年者可能10天前通知即可，但在ChatGPT範本中一律約定30天的作法與勞基法不合。

測試心得與建議

實際測試ChatGPT後，發現它可以在一分鐘內完成有六個條文的英文勞動僱傭契約範本，這的確是新創企業節省時間的好幫手。不過，我們也發現在不同時刻輸入近似指令，可能會得到略有出入的範本。

因此我們建議新創企業，如果想使用ChatGPT的勞動僱傭契約範本，仍宜事先委任專業律師協助審閱勞動僱傭契約範本，視需要加入試用期、合意調動、員工智慧財產權轉讓、保密約定等條款，並修正ChatGPT範本中明顯違反台灣法令的條款，避免勞資雙方權利義務模糊不清或契約違反法令而無效等後果。

本文由Xiri Attorneys與就業金卡辦公室編輯製作，同時刊登在就業金卡辦公室網站。未經授權，請勿轉載。

Originally published Aug 11, 2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.