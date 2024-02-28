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В последнее время среди российских компаний достаточно распространён опыт приема на работу граждан Беларуси. Как правило, это дистанционная работа, которая допускается по законодательству Российской Федерации, даже когда граждане Беларуси будут трудиться на территории Беларуси. На первый взгляд, все достаточно просто и понятно. Однако имеются свои нюансы и риски такой работы. С какими вопросами могут столкнуться работник и работодатель, рассмотрим в материале.

Вопрос 1. Валюта выплаты заработной платы (в российских или белорусских рублях).

Белорусское законодательство не предусматривает обязанности по выплате заработной платы работнику-гражданину Беларуси в белорусских рублях, в случаях, когда нанимателем является российская компания и трудовой договор заключен на территории России.

Вопросы, касающиеся выплаты заработной платы в Беларуси регулируются главой 6 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК). В частности, заработная плата выплачивается в денежных единицах Беларуси (ст. 74 ТК).

В соответствии со статьей 3 ТК, трудовой кодекс применяется в отношении всех работников (включая иностранных граждан) и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не установлено актами законодательства или международными договорами Республики Беларусь.

Поскольку заключение трудового договора с работником-гражданином Беларуси будет осуществляться на территории России, то будет применяться трудовое законодательства России. Выплата заработной платы в таком случае может осуществляться в российских рублях.

Кроме того, под. 4.5. п. 4 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» не запрещает операции в иностранной валюте, связанные с выплатой юридическим лицом - нерезидентом физическому лицу - резиденту вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей с учетом требований, установленных законодательством о труде.

Вопрос 2. Уплата подоходного налога (НДФЛ).

В России с доходов физического лица удерживается НДФЛ, в Беларуси данный налог называется подоходным. Для определения места уплаты НДФЛ или подоходного налога необходимо определить, налоговым резидентом какой страны является гражданин Беларуси.

Если работник будет выполнять трудовую функцию дистанционно, находясь на территории Беларуси, то в такой ситуации он будет признан налоговым резидентом Беларуси при фактическом нахождении в календарном году на территории Беларуси более 183 дней (ст. 17 НК Беларуси). Признание налоговым резидентом Беларуси гражданина Беларуси означает обязанность декларировать свои доходы и уплачивать с них подоходный налог.

Поскольку заработная плата будет выплачиваться нанимателем – налоговым резидентом России, то у него возникает обязанность по удержанию суммы НДФЛ, так как налогоплательщиками НДФЛ являются физические лица - налоговые резиденты России, а также физические лица – не налоговые резиденты России, получающие доходы от источников в Российской Федерации.

Однако вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, совершение действия за пределами России признается доходом, полученным за пределами России (подп. 6 п. 3 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации). Следовательно, обязанность по удержанию и уплате НДФЛ с заработной платы на территории России у белорусского гражданина, а равно, как и у российской компании, не возникает, так как гражданин Беларуси выполняет трудовые обязанности в Беларуси.

Для избежания двойного налогообложения необходимо руководствоваться Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (заключено в г.Москве 21.04.1995) и протокола № 1 к нему от 24.01.2006. В таком случае работник подает налоговую декларацию в Беларуси не позднее 31 марта следующего года. К налоговой декларации прилагаются документы, подтверждающие право на получение налоговых вычетов (например, свидетельство о рождении ребенка до 18 лет и другое). Далее, не позднее 30 апреля следующего года необходимо получить извещение с суммой уплаты подоходного налога, не позднее 1 июня следующего года оплатить сумму подоходного налога.

Так как НДФЛ на территории России фактически был уплачен, то физическому лицу к налоговой декларации следует дополнительно приложить подтверждение уплаты НДФЛ на территории России для проведения зачета сумм налога, необходимых для удержания в Беларуси, и суммы НДФЛ, фактически уплаченного в России.

Таким образом, если работа будет осуществляться на территории Беларуси, то обязанности по уплате НФДЛ у российской компании не возникает при сохранении работником-гражданином Беларуси статуса налогового резидента Беларуси. Налоги будут уплачиваться физическим лицом самостоятельно на территории Беларуси по истечении календарного года.

Вопрос 3. Уплата страховых взносов.

Уплата страховых взносов может осуществляться как на территории Беларуси самостоятельно работником (при наличии соответствующего заявления), так и на территории России (по общему правилу).

Согласно ст. 5 Договора о соцобеспечении застрахованные, на которых распространяется действие Договора, подпадают исключительно под действие законодательства той Договаривающейся Стороны, на территории которой они выполняют работу.

На застрахованных, которые работают на территории той же Договаривающейся Стороны, где и проживают, а работодатель зарегистрирован на территории другой Договаривающейся Стороны, распространяется законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрирован работодатель, либо законодательство Договаривающейся Стороны по выбору застрахованного (подп. 1 п. 2 ст. 5 Договор о соцобеспечении).

При этом местом проживания в Беларуси является постоянное место жительства на законных основаниях на территории Беларуси, определяемое или признаваемое в качестве такового согласно белорусского законодательства (подп. 6 п. 1 ст. 1 Договор о соцобеспечении).

Согласно Соглашению о применении Договора о соцобеспечении выбор применяемого законодательства оформляется путем подачи заявления работодателю.

В случае выбора работником-гражданином Беларуси законодательства одной из Сторон и выполнения процедур, установленных Соглашением о применении Договора о соцобеспечении наниматель должен уплачивать за него взносы на государственное социальное страхование с учетом выбора работника в соответствующие органы России либо Беларуси (ст. 3 Соглашение о применении Договора о соцобеспечении).

При отсутствии заявления работника о выборе применяемого законодательства наниматель обязан уплачивать за работника взносы в бюджет Фонд социального страхования Российской Федерации.

Вопрос 4. Риски российского работодателя при дистанционной работе работника с территории Беларуси.

В рамках выполнения трудовых функций на территории Беларуси гражданином, являющимся работником российской компании, для последней есть риск признания такой деятельности в качестве постоянного представительства российской компании, расположенного на территории Беларуси (ст. 180 НК) (далее – постоянное представительство).

Постоянным представительством (в описанной ситуации - зависимым агентом) признается физическое лицо, которое осуществляет деятельность от имени российской компании и (или) в ее интересах и (или) имеющее и использующее полномочия российской компании на заключение контрактов или согласование существенных условий. Вторым обязательным условием признания деятельности физического лица постоянным представительством является осуществление деятельности в течение периода, превышающего 180 дней непрерывно или в совокупности в любом двенадцатимесячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем налоговом периоде.

Постоянное представительство не возникает, если деятельность физического лица является обычной.

Справочно: Под обычной понимается деятельность, которая осуществляется самостоятельно и не подвергается указаниям или контролю со стороны иностранной организации и при осуществлении которой предпринимательский риск за ее результаты лежит на организации или физическом лице, а не на иностранной организации, которую они представляют.

Также не признается постоянным представительством физическое лицо или место его нахождения, если оно используется исключительно для одной или нескольких следующих целей:

хранение, демонстрация или поставка товаров, то есть доставка и отгрузка товаров без их реализации на территории Беларуси через постоянное представительство;

закупка товаров, (работ, услуг), имущественных прав для российской организации;

сбор или распространение информации для российской организации;

осуществление иных видов деятельности, если при этом деятельность в целом носит подготовительный или вспомогательный характер.

Справочно: деятельность признается имеющей подготовительный или вспомогательный характер, если эта деятельность имеет такой же характер по отношению к деятельности российской компании, за которую она получает выручку.

Исходя из практики налоговых и иных контролирующих органов признания деятельности физического лица постоянным представительством, следующие действия могут быть признаны таковыми:

нахождение по месту деятельности физического лица реквизитов российской компании (печатей, штампов, фирменных бланков, ЭЦП, инструментов управления банковским счетом - наиболее часто могут возникать вопросы про проведение платежей с белорусских IP-адресов);

ведение физическим лицом переписки с контрагентами;

оформление физическим лицом коммерческих предложений;

оформление физическим лицом заявок на тендеры, подготовка сопроводительной документации, организация документооборота, снижение ставок, перевозку товаров;

участие физическим лицом в торгах и тендерах, оформление документов;

оформление физическим лицом первичных учетных документов;

осуществление физическим лицом платежей за российскую компанию;

контроль физическим лицом за поступлением денежных средств;

ведение физическим лицом договорной работы и работы с государственными органами;

деятельность физического лица составляет значительную часть бизнес-процессов российской компании в Беларуси;

размещение и формирование заказов товаров от имени российской компании белорусским контрагентам;

разработка бизнес-плана, стратегии развития, плана действий с планированием доходов и расходов;

белорусские контрагенты воспринимают работника как представителя российской компании/контактное лицо (например, ему направляются договоры, акты, счета и др.), с ним согласовываются коммерческие условия;

Еще одним критерием для признания наличия постоянного представительства является выдача доверенности в отношении физического лица для согласования условий договора, проведения переговоров, оформление первичных учетных документов, подписание договоров и иное.

Дополнительно, налоговыми органами и контролирующими органами определяется IP-адрес места отправки писем в отношении белорусских контрагентов.

Таким образом, несмотря на наличие трудовых отношений между российской компанией и белорусским гражданином, деятельность физического лица может быть признана в качестве постоянного представительства российской компании при наличии вышеуказанных признаков.

Контролирующий орган оценивает деятельность физического лица в Беларуси и его вклад в получение прибыли российской компанией на территории Беларуси. Для минимизации указанного риска рекомендуем исключить вышеуказанные действия работника из его трудовой функции (должностной инструкции).

А вот работнику-гражданину Беларуси следует учитывать, что в стаж работы Беларуси будет зачитываться период работы в российской компании в соответствии с Договором о равных правах.

Беспокоится о том, что гражданин у себя в Беларуси окажется «тунеядцем» также не стоит. Так, в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, не включаются граждане работающие (служащие) по трудовому договору (проходящие службу по контракту) на территории государств - участников Евразийского экономического союза (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.03.2018 № 239).

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