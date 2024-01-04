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1 июля 2023 года вступил в законную силу Социальный Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК. Данный кодекс охватывает вопросы социальной поддержки от рождения до совершеннолетия, трудоустройства, безопасности труда, социального страхования, помощи при возникновении тяжелых жизненных ситуаций и т.д.

В целях повышения благополучия граждан и профилактики социальных рисков в области труда, Социальным Кодексом были введены обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР). ОПВР – это деньги, перечисленные агентами (работодателями) за счет собственных средств на условный пенсионный счет. Агентом признается физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие и перечисляющие обязательные пенсионные взносы работодателя в единый накопительный пенсионный фонд.

ОПВР устанавливаются от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя:

с 1 января 2024 года – в размере 1,5 процента;

с 1 января 2025 года – в размере 2,5 процента;

с 1 января 2026 года – в размере 3,5 процента;

с 1 января 2027 года – в размере 4,5 процента;

с 1 января 2028 года – в размере 5 процентов.

Увеличение взносов будет производиться поэтапно, что позволяет снизить нагрузку для работодателей. При этом, ежемесячный облагаемый доход работника должен быть не менее 1 МЗП и не должен превышать 50-кратный МЗП, установленный на соответствующий финансовый год. На 2024 год эти пороги составят 85 000 тенге и 4 250 000 тенге соответственно.

Хотя уплата ОПВР является обязательной для всех работодателей, законодательством предусмотрены исключительные случаи. Так, от уплаты ОПВР в единый накопительный пенсионный фонд освобождается агент за:

лиц, достигших пенсионного возраста;

лиц с инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

получателей пенсионных выплат за выслугу лет;

судей Конституционного Суда Республики Казахстан, полномочия которых прекращены в связи с истечением установленного Конституцией Республики Казахстан срока пребывания в должности, получающих ежемесячное пожизненное содержание, судей в отставке, получающих ежемесячное денежное содержание;

лиц, родившихся до 1 января 1975 года.

То есть, требования законодательства Республики Казахстан по уплате ОПВР являются обязательными для лиц, родившихся после 1 января 1975 года.

Перечисление ОПВР осуществляется работодателями через банки в Государственную корпорацию для последующего перечисления на условные пенсионные счета в ЕНПФ. Работодателям необходимо произвести перечисление платежным поручением с приложением списка физических лиц. Необходимая информация по каждому физическому лицу: ИИН, фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения, сумму взноса и период (месяц, год), за который перечисляются обязательные пенсионные взносы работодателя.

Законодательством предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату ОПВР. В случае непогашения задолженности по ОПВР, орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе агента. Также, несвоевременно перечисленные агентом суммы ОПВР взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентом в пользу работников с начисленной пеней в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки.

ОПВР были введены в целях повышения уровня пенсионного обеспечения в Республике Казахстан с учетом принципов разделения ответственности между государством, работником и работодателем. Однако, несмотря на нововведение, следует обратить внимание и на отсутствие государственных гарантий сохранности пенсионных накоплений. Пенсионные взносы в рамках условно-накопительной пенсионной системы будут производиться за счет средств работодателя, при этом на них не будет распространяться право собственности работников, также как и право их наследования. То есть, средства, учитываемые на условных пенсионных счетах умерших, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и/или лиц, имеющих пенсионные накопления свыше суммы достаточности для пожизненных выплат на уровне двукратного размера прожиточного минимума, будут перераспределяться между остальными участниками условно-накопительной пенсионной системы.

Получается, что условные пенсионные накопления участников будут включать не только внесенные работодателем в пользу конкретного работника пенсионные взносы, но и суммы, перераспределенные с условных пенсионных счетов других участников, досрочно выбывших из системы, а также со счетов участников, имеющих достаточные накопления.

Мы предполагаем, что нововведенная законодателем условно-накопительная система, хотя и направлена на повышение уровня благосостояния, тем не менее, способна вызвать ряд неоднозначных дискуссий. Это объяснимо тем, что денежные средства, внесенные работодателем за конкретного работника, не являются собственностью ни работника, ни самого работодателя. По сути, данные денежные средства могут бесконечно перераспределяться между оставшимися участниками той или иной организации. Пока не ясно как точно с практической точки зрения будет гарантирована сохранность денежных средств, но ясно, что работодатели получают дополнительную социальную нагрузку.

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