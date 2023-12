ARTICLE

Les membres de notre équipe sont prêts à répondre à toutes vos questions juridiques et pratiques concernant ces élections. Nous avons mis en place un Helpdesk constitué de specialistes de notre équipe, experts de tous les aspects procéduraux des élections sociales – et joignables via cette adresse email dédiée:

Les élections sociales ont lieu tous les cinq ans. Le 12 mars 2024, les entreprises de 15 salariés ou plus organiseront des élections sociales pour élire leurs représentants du personnel. Obtenez plus d'informations sur les étapes spécifiques et le calendrier à suivre pour garantir la conformité légale tout au long de ce processus électoral essentiel.

