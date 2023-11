ARTICLE

Précisons en dernier lieu que le droit suisse permet à l'employeur d'agir devant les tribunauxpour faire cesser une activité concurrentielle. Pour ce faire, cette possibilité doit expressémentet clairement être prévue par accord écrit, sans ambiguïté, entre l'employeur et le travailleur.Néanmoins, une telle action reste exceptionnelle et ne sera possible que dans des casrestrictifs, soit si l'employeur s'en est expressément réservé le droit par écrit, et que cettemesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par lecomportement du travailleur.

Alternativement, l'employé doit avoir acquis des connaissances sur les secrets de fabricationou d'affaires. Il doit s'agir d'éléments portant sur les processus de fabrication qui ne sont pasconnus de tous et difficilement accessibles, pour lesquels le travailleur a bénéficié d'uneformation propre à l'employeur. Constituent des secrets d'affaires les renseignements relatifsà des questions techniques, organisationnelles ou financières, dont la connaissance estrestreinte à un cercle bien déterminé de personnes, soit notamment des informations en lienavec l'organisation, le calcul du prix, la publicité, la production et les sources d'achat et deravitaillement.

L'expérience a pu démontrer que les clauses de prohibition de concurrence prévues dans lescontrats de travail sont souvent défaillantes et incomplètes. Une clause de non-concurrencedoit toujours faire l'objet d'une analyse individuelle, en fonction du domaine d'activité et de laparticularité de la relation de travail. Il est toujours temps de les faire contrôler et, le caséchéant, modifier, au risque de leur voir perdre tout validité.

