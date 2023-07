ARTICLE

Wichtig ist, dass die Ausnahmen von den allgemeinen Unterstellungsregeln nur zwischen Unterzeichnerstaaten gelten. Es ist also erforderlich, dass der Arbeitnehmer in einem Unterzeichnerstaat wohnt und für einen Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Unterzeichnerstaat arbeitet.

Seit den Einschränkungen im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie haben diese sozialversicherungsrechtlichen Unterstellungsregeln jedoch eine flexible Anwendung erfahren, die in der Guidance Note on telework der Europäischen Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (CACSSS) zum Ausdruck kommt. Aufgrund dieser flexiblen Anwendung konnten die schweizerischen Ausgleichskassen davon ausgehen, dass ein Arbeitnehmer, der von seinem Wohnsitzstaat aus Telearbeit leistete (selbst zu 100%), weiterhin den schweizerischen Sozialversicherungen unterlag (Sitzstaat des Arbeitgebers). Eine A1-Bescheinigung war in diesen Situationen grundsätzlich nicht erforderlich.

Wenn der Arbeitnehmer jedoch einen Teil seiner Tätigkeit auch in seinem Wohnsitzstaat ausübt und dieser Teil mehr als 25% seiner Tätigkeit ausmacht, so ändert sich die Versicherungspflicht und der Arbeitnehmer wird dem Sozialversicherungssystem des Wohnstaats unterstellt. Diese Unterstellungsregel gilt auch für Grenzgänger, die am Wohnort im Homeoffice arbeiten.

