ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Afin de faciliter la pratique du télétravail après le 30 juin 2023, un accord-cadre a été rédigé par un groupe ad hoc créé par la Commission européenne et la CACSSS. Cet accord-cadre, dont la nature juridique n'est pas clairement définie, ne modifie cependant pas les règles générales d'assujettissement découlant de l'ALCP et de la Convention AELE. Il n'engage que les Etats qui en sont signataires, soit, au 3 juillet 2023: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Slovaquie, la Suède et la Suisse. D'autres Etats ont manifesté leur intention d'appliquer l'accord-cadre (notamment l'Estonie, la Hongrie, l'Irlande, la Lituanie), mais ne l'ont pas encore signé. Le Royaume-Uni a indiqué quant à lui qu'il ne signera pas l'accordcadre.

La Suisse et certains Etats de l'Union européenne et de l'AELE ont signé un nouvel accord-cadre concernant les règles d'assujettissement en matière de sécurité sociale pour faciliter le télétravail transfrontalier. Cet accord-cadre est appliqué par la Suisse dès le 1er juillet 2023 et permet aux employés frontaliers de consacrer jusqu'à 49.9% de leur temps de travail en télétravail dans leur Etat de résidence tout en maintenant la compétence de l'Etat du siège de l'employeur pour les assurances sociales.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from European Union

New Law On The Protection Of Whistleblowers Coming Into Force In December 2021 (Whistleblower Directive) In Finland LKOS Law Office Finland is to enact in force the EU Whistleblower Directive ("Directive" (EU) 2019/1937) by national Informant Protection Act. For the purpose of the Directive, protection is available to persons...

Can Employers Force Veganism On Employees? Herrington Carmichael There has been a recent interesting debate about whether an employer can require an employee to follow a vegan diet whilst at work.

Unusual And Onerous Non-Compete Restriction Is Potentially Enforceable – But The Employer's Delay Ruled Out An Interim Injunction Brahams Dutt Badrick French LLP Mr Couture began working for Jump Trading International Ltd (Jump), a leading trading and investment firm, in June 2016. He worked as a quantitative researcher in Jump's London-based trading team.

New Law Offering Workplace Rights To Those With Caring Responsibilities Brahams Dutt Badrick French LLP The Carer's Leave Bill received Royal Assent on 24 May 2023, becoming the Carer's Leave Act 2023. The Act provides the pathway to new rights and protections at work for employees who have caring responsibilities.

World Whistleblowers Day 2023 - Statistics Infographic Safecall 92% of leaders are likely to act on Whistleblowing reports to make positive change if they are aware of them...