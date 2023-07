ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Työsuhde mielletään helposti oletusarvoisesti kokoaikaiseksi ja osa-aikatyö, kuten lyhennetty työviikko, nähdään edelleen poikkeuksena normista. Työlainsäädäntö pyrkiikin siihen, että kaikki pääsisivät kokoaikaisiin töihin, ja asettaa työnantajalle velvollisuuden tarjota mahdollisuuksien mukaan osa-aikaisille työntekijöille kokoaikaista työtä. Velvollisuutta ei ole, jos työntekijä on nimenomaisesti ilmoittanut haluavansa työskennellä osa-aikaisena. Koska kyse on työsopimuslain pakottavasta säännöksestä, työntekijällä on kuitenkin aina mahdollisuus muuttaa mieltään ja ilmoittaa työnantajalleen olevansa jatkossa kiinnostunut kokoaikaisesta työstä.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Finland

New Law On The Protection Of Whistleblowers Coming Into Force In December 2021 (Whistleblower Directive) In Finland LKOS Law Office Finland is to enact in force the EU Whistleblower Directive ("Directive" (EU) 2019/1937) by national Informant Protection Act. For the purpose of the Directive, protection is available to persons...

Can Employers Force Veganism On Employees? Herrington Carmichael There has been a recent interesting debate about whether an employer can require an employee to follow a vegan diet whilst at work.

Unusual And Onerous Non-Compete Restriction Is Potentially Enforceable – But The Employer's Delay Ruled Out An Interim Injunction Brahams Dutt Badrick French LLP Mr Couture began working for Jump Trading International Ltd (Jump), a leading trading and investment firm, in June 2016. He worked as a quantitative researcher in Jump's London-based trading team.

New Law Offering Workplace Rights To Those With Caring Responsibilities Brahams Dutt Badrick French LLP The Carer's Leave Bill received Royal Assent on 24 May 2023, becoming the Carer's Leave Act 2023. The Act provides the pathway to new rights and protections at work for employees who have caring responsibilities.

World Whistleblowers Day 2023 - Statistics Infographic Safecall 92% of leaders are likely to act on Whistleblowing reports to make positive change if they are aware of them...