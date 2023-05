ARTICLE

De geklapte cao-onderhandelingen zorgen mogelijk voor collectieve acties in de ziekenhuizen. De vakbonden lijken dergelijke acties al voor te bereiden. Of dat ervoor zal zorgen dat de cao-partijen (snel) tot overeenstemming komen, is afwachten. Totdat er een nieuwe cao is, zal voor het overgrote deel van het ziekenhuispersoneel de vorige cao van toepassing zijn.

Als hiervan geen sprake is, werken de meeste cao-bepalingen in beginsel niet na en zijn partijen gedurende de cao-loze periode in principe vrij andersluidende afspraken te maken. Van belang is dat een nieuwe cao met terugwerkende kracht kan ingaan. Hierdoor is het mogelijk dat een medewerker in de cao-loze periode bijvoorbeeld te weinig salaris heeft ontvangen. De werkgever zal de medewerker hiervoor moeten compenseren.

Het uitgangspunt is dat in de cao-loze periode de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen uit de vorige cao van toepassing zijn totdat er een nieuwe cao is. Dat wordt nawerking genoemd en geldt in de volgende gevallen:

De cao Ziekenhuizen is in werking getreden op 1 juli 2021 en liep op 1 februari 2023 af. Hierdoor is op dit moment sprake van een cao-loze periode. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de toepasselijke arbeidsvoorwaarden voor het ziekenhuispersoneel?

Dat betekent niet dat elke collectieve actie in het ziekenhuis is uitgesloten. Bepaalde collectieve actievormen zijn eerder toelaatbaar, zoals het uitvoeren van zondagsdiensten op een doordeweekse dag. Medewerkers verrichten dan doordeweeks enkel acute zorg en geen overige (zorg-)werkzaamheden. Door collectieve acties is het mogelijk dat niet spoedeisende ingrepen worden uitgesteld.

Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om collectieve acties te beperken of uit te sluiten als dat maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de volksgezondheid op het spel staat. Denk hierbij aan het niet kunnen leveren van acute zorg aan patiënten.

De cao-onderhandelingen over de nieuwe cao Ziekenhuizen zijn na maandenlang onderhandelen op niets uitgelopen. De werkgeversvereniging NVZ en de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU'91 hebben in de nacht van maandag 30 januari op dinsdag 31 januari 2023 geen akkoord bereikt over een nieuwe cao. Wat betekent dat voor de ziekenhuizen en het ziekenhuispersoneel?

