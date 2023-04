ARTICLE

Houd er als laatste rekening mee dat de ondernemingsraad (OR) ook een rol speelt in het kader van thuiswerken. Zo heeft de OR een instemmingsrecht bij het invoeren of wijzigingen van een thuiswerkbeleid. Ook kan een thuiswerkbeleid op sommige punten adviesplichtig zijn, bijvoorbeeld als dit leidt tot een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming.

Als u structureel thuiswerken gaat toestaan dan is het verstandig om daarover een thuiswerkbeleid te maken en dit op te nemen in uw personeelshandboek . Hierin kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over het thuiswerken: hoe vaak en vanaf welke locatie(s) mag de werknemer thuiswerken en hoe zit het met de (on)bereikbaarheid van uw werknemer? Ook kunnen hierin afspraken worden gemaakt over de hiervoor genoemde thema's, zoals de inrichting van de werkplek en de beveiliging.

Als uw werknemers thuiswerken, maken zij extra kosten (zoals voor elektriciteit). U kunt deze kosten compenseren door een thuiswerkvergoeding te betalen. Het geven van zo'n vergoeding is echter niet verplicht. Dit kan wel anders zijn als een CAO van kracht is. Sommige CAO's bepalen namelijk dat werknemers recht hebben op een thuiswerkvergoeding. Omdat de overheid thuiswerken wil stimuleren is deze vergoeding tot en met 2 euro per dag belastingvrij. Dit bedrag wordt voor 2023 verhoogd.

Voor thuiswerkende werknemers kan de grens tussen privé en werk vervagen. Hierdoor kan het gebeuren dat bedrijfsdocumenten toch mee naar huis worden genomen of naar privé-apparaten worden doorgestuurd. Ook kan het zijn dat andere familieleden met een vertrouwelijk telefoongesprek mee kunnen luisteren. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over en afspraken te maken met uw werknemers over hoe bedrijfsgegevens – conform de AVG – worden beschermd.

U moet dus nagaan of de thuiswerkplek van uw werknemers geschikt is (bijvoorbeeld met een checklist) en uw werknemers instrueren over hoe zij veilig en gezond thuis kunnen werken (bijvoorbeeld met een instructie over het ergonomisch afstellen van hun bureau en over een gezonde zithouding).

