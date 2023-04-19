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В Беларуси трудовые отношения с работником могут оформляться путем заключения трудового договора (на неопределенный срок, срочного или контракта). Выбор варианта оформления трудовых отношений влечет определенные права и обязанности для сторон.

В чем преимущества и недостатки контракта? В чем отличие контракта от трудового договора? Когда в трудовом договоре не оговорен срок его действия, что делать? На какой срок заключается срочный трудовой договор?

Все эти вопросы четко урегулированы законодательством, однако на практике в процессе анализа кадровых документов юристы все еще сталкиваются с «ошибками» нанимателей в оформлении трудовых отношений.

В статье предлагаем рассмотреть наиболее распространенные ошибки нанимателей и разобрать основные моменты: когда и при каких условиях следует заключать с работником трудовой договор на неопределенный срок, срочный трудовой или контракт.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Соответственно, нельзя указывать срок в трудовом договоре, заключенном на неопределенный срок.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, является единственным видом трудового договора, который можно расторгнуть по желанию работника.

Основание для заключения срочного трудового договора

Срочный трудовой договор, кроме контракта, по общему правилу заключается, когда работника невозможно взять на постоянное время и заключить с ним трудовой договор на неопределенный срок.

Обращаем внимание, даже если у нанимателя есть согласие работника на заключение срочного трудового договора, срочный трудовой договор заключается только когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

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