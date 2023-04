ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

A partir du 1er avril 2023 l'indice applicable aux salaires sera augmenté de 898,93 à 921,40.

Il s'agit de l'application de la tranche indiciaire déclenchée en juin 2022 et reportée à avril 2023 conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 20221 portant transposition de certaines mesures prévues par l'accord tripartite du 31 mars 2022.

Cette hausse indiciaire implique une augmentation obligatoire de 2,5% sur les salaires bruts payés en vertu de contrats de travail soumis au droit luxembourgeois.

L'indexation des salaires est un mécanisme d'adaptation automatique des salaires à l'évolution du coût de la vie tel que déterminé par le STATEC2. Ainsi, les salaires connaissent une hausse automatique dès que l'indice des prix à la consommation augmente de 2,5% au cours du semestre précédent. Le but de cette mesure est de compenser la perte de pouvoir d'achat des salariés en raison de l'inflation par une augmentation de leur revenu.

À partir du 1er avril 2023, le salaire minimum brut des travailleurs est donc augmenté de 2,5% comme suit :

Footnotes

1. Loi du 29 juin 2022 portant transposition de certaines mesures prévues par l'« Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant :1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures ; 5° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.

2. Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.